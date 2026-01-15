Bastia Umbra, Erigo Pecci cambia vicesindaco e deleghe: la “nuova” squadra

Il Sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci ha firmato i decreti di rimodulazione delle deleghe agli Assessori comunali, nell’ottica di un maggior efficientamento dell’azione amministrativa e di una migliore organizzazione delle competenze all’interno della Giunta. Contestualmente, in coerenza con il principio di avvicendamento e rotazione condiviso a inizio mandato, il Sindaco ha disposto l’aggiornamento dell’incarico di Vicesindaco: viene revocato il precedente decreto di nomina che designava come Vicesindaco l’Assessore Marcello Rosignoli e viene nominata Vicesindaca l’Assessora Elisa Zocchetti, con effetto immediato.

Come previsto dalla normativa, della nuova nomina sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile; il provvedimento viene inoltre comunicato al Prefetto di Perugia, agli Assessori, al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore. Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale ringraziano l’Assessore Marcello Rosignoli per aver rivestito in questi anni il ruolo di Vicesindaco con grande impegno e serietà e, contestualmente, rivolge un augurio di buon lavoro alla nuova Vicesindaca Elisa Zocchetti.

Le nuove deleghe agli Assessori di Bastia Umbra

Contestualmente alla nomina della nuova Vicesindaca vengono rimodulate anche le deleghe assegnate ai componenti della Giunta. Nel dettaglio:

Ermanno Cormanni: Affari Generali e Istituzionali, Servizi demografici e statistici, Protocollo e URP, Farmacie comunali, Politiche tributarie, Politiche giovanili, Lavoro e formazione, Sport e tempo libero, Politiche per la casa (ERP), Trasporto pubblico locale.

Marcello Rosignoli: Lavori Pubblici, Patrimonio e infrastrutture, Decoro urbano, Cimiteri, Protezione civile, Piao energetico, Programmazione politiche del commercio.

Elisa Zocchetti (nuova Vicesindaca): Politiche sociali, Politiche scolastiche, Politiche dell’infanzia, Trasporto scolastico, Pari opportunità, Politiche per la pace.

Paolo Ansideri: Cultura e Promozione del territorio (biblioteca, rapporti con associazioni culturali, eventi, Università libera, turismo), Frazioni e quartieri, Alberature e viali monumentali (manutenzione).

Ramona Furiani: Assetto del territorio – Ambiente (sostenibilità, transizione ecologica, politiche energetiche e igiene urbana), Attività edilizia, Pianificazione territoriale e PRG, Affari legali dell’Ente, Sviluppo economico, Sicurezza urbana e viabilità.

Il Sindaco Erigo Pecci trattiene le deleghe relative a: Fiera, Bilancio, Personale e organizzazione, Relazioni internazionali e gemellaggi, Palio de San Michele, Attuazione del programma, Servizi informativi, Fondi europei e bandi. “L’Amministrazione comunale di Bastia Umbra – conclude la nota – prosegue così il proprio lavoro con una distribuzione delle competenze aggiornata, orientata a rafforzare l’efficacia dell’azione di governo e a garantire continuità e piena operatività su tutti i principali ambiti di intervento”.

