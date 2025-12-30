Capodanno 2026 ad Assisi e Bastia senza botti: le ordinanze comunali

Niente fuochi artificiali, botti, petardi o droni, ma anche divieto di vendita e possesso di bevande di in contenitori di vetro e metallo nel centro storico di Assisi, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno che si terranno la sera del 31 dicembre 2025 in piazza del Comune. Lo ha disposto il sindaco Valter Stoppini, con apposite ordinanze, al fine di garantire sicurezza e ordine pubblico, ma anche tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della tranquillità dei cittadini e degli animali domestici, considerando la grande affluenza di pubblico prevista.

In particolare, limitatamente al centro storico della città, in particolare nelle aree in prossimità di Piazza del Comune, dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 08.00 del 1° gennaio 2026, è stato stabilito il divieto assoluto di utilizzo di fuochi artificiali, mortaretti, petardi, razzi e materiali similari, nonché di introdurre o detenere oggetti e attrezzature contundenti o considerati pericolosi, come ad esempio spray urticanti, droni e giocattoli a controllo remoto. Tale provvedimento è stato adottato per tutelare l’incolumità delle persone, ma anche per evitare situazioni di panico e confusione, disagio agli animali domestici e rischio di danni a luoghi storicamente importanti.

Tutti i cittadini del territorio comunale sono, inoltre, invitati a un uso responsabile dei prodotti pirotecnici, adottando tutte le cautele e gli accorgimenti indispensabili a prevenire rischi per la propria e altrui incolumità, nonché ad evitare l’uso dei botti in luoghi di aggregazione o comunque affollati e in prossimità di luoghi di cura e culto o comunque nelle vicinanze di edifici e aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale.

Nel centro storico di Assisi, è stato anche disposto il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e metallici, dalle ore 20.00 del 31 dicembre alle ore 6.00 del 1° gennaio 2026. La decisione interessa tutte le attività nel centro storico di Assisi autorizzate alla vendita di bevande come bar, ristoranti, pizzerie, alimentari, pasticcerie e similari. Dalle ore 22.00 del 31 dicembre alle ore 6.00 del 1° gennaio, è vietato anche detenere all’aperto e su aree pubbliche bevande in contenitori in vetro e contenitori metallici, nonché girovagare su strade, piazze su aree pubbliche del centro storico con tali contenitori. L’obiettivo è tutelare tranquillità e riposo dei cittadini, ma anche ambiente patrimonio culturale.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della festa in piazza del Comune, che prevede l’esibizione del gruppo musicale del “Antonio Ballarano Band” e dj set, la Polizia locale ha inoltre disposto una serie di modifiche alla viabilità nel centro storico di Assisi in vigore nella giornata del 31 dicembre 2025, dagli orari indicati e sino al termine della manifestazione.

In particolare, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

in Piazza del Comune, dalle ore 8.00 divieto di circolazione e dalle ore 15.00 divieto di sosta per tutti i veicoli, tranne mezzi di soccorso, mini bus elettrico turistico e trenino di Natale; in Corso Mazzini dalle ore 15.00, divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso e bus di linea; in via Portica, dalle ore 22.00 divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto residenti, mezzi di soccorso e utenti della Casa di Riposo Andrea Rossi; in via Giotto dalle ore 22.00 divieto di circolazione per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, ad esclusione dei mezzi di soccorso, degli utenti della Casa di Riposo Andrea Rossi e dei mezzi dei residenti di via San Francesco e via Merry del Val in senso discendente verso Piazzetta Garibaldi; in via San Gabriele dell’Addolorata, dalle ore 12.00 divieto di sosta per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, eccetto mezzi del service della manifestazione; in Piazzetta della Chiesa Nuova, dalle ore 12.00 divieto di sosta per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, ad esclusione dei mezzi di soccorso e del service della manifestazione.

Nel centro storico di Assisi, è stato anche disposto il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e metallici, dalle ore 20.00 del 31 dicembre alle ore 6.00 del 1° gennaio 2026. La decisione interessa tutte le attività nel centro storico di Assisi autorizzate alla vendita di bevande come bar, ristoranti, pizzerie, alimentari, pasticcerie e similari. Dalle ore 22.00 del 31 dicembre alle ore 6.00 del 1° gennaio, è vietato anche detenere all’aperto e su aree pubbliche bevande in contenitori in vetro e contenitori metallici, nonché girovagare su strade, piazze su aree pubbliche del centro storico con tali contenitori. L’obiettivo è tutelare tranquillità e riposo dei cittadini, ma anche ambiente patrimonio culturale. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della festa in piazza del Comune, che prevede l’esibizione del gruppo musicale del “Antonio Ballarano Band” e dj set, la Polizia locale ha inoltre disposto una serie di modifiche alla viabilità nel centro storico di Assisi in vigore nella giornata del 31 dicembre 2025, dagli orari indicati e sino al termine della manifestazione. In particolare, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: in Piazza del Comune, dalle ore 8.00 divieto di circolazione e dalle ore 15.00 divieto di sosta per tutti i veicoli, tranne mezzi di soccorso, mini bus elettrico turistico e trenino di Natale; in Corso Mazzini dalle ore 15.00, divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso e bus di linea; in via Portica, dalle ore 22.00 divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto residenti, mezzi di soccorso e utenti della Casa di Riposo Andrea Rossi; in via Giotto dalle ore 22.00 divieto di circolazione per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, ad esclusione dei mezzi di soccorso, degli utenti della Casa di Riposo Andrea Rossi e dei mezzi dei residenti di via San Francesco e via Merry del Val in senso discendente verso Piazzetta Garibaldi; in via San Gabriele dell’Addolorata, dalle ore 12.00 divieto di sosta per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, eccetto mezzi del service della manifestazione; in Piazzetta della Chiesa Nuova, dalle ore 12.00 divieto di sosta per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, ad esclusione dei mezzi di soccorso e del service della manifestazione.

Niente botti per Capodanno 2026 anche a Bastia, dopo il provvedimento del Comune che ha disposto il divieto di utilizzo di artifici pirotecnici in occasione delle festività di Capodanno, al fine di garantire la sicurezza delle persone, la tutela degli animali, la salute pubblica e la protezione dell’ambiente. Il divieto è valido dalle ore 18 del 31 dicembre 2025 alle ore 14 del 1° gennaio 2026, su tutto il territorio comunale, e riguarda fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e qualsiasi artificio pirotecnico, compresi quelli di libera vendita, ad eccezione dei soggetti professionali regolarmente autorizzati. L’ordinanza si rende necessaria alla luce dei gravi rischi per l’incolumità pubblica connessi all’uso di materiali esplodenti, anche di libera vendita, soprattutto in contesti urbani densamente abitati. Le sanzioni vanno da 25 a 500 euro per la violazione del divieto; da 75 a 500 euro se l’infrazione avviene in prossimità di animali, aree gioco, parchi, piazze o durante manifestazioni pubbliche. È prevista inoltre la confisca degli articoli pirotecnici e, nei casi più gravi, la segnalazione all’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata