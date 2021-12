Centro vaccinale di Bastia Umbra, code e caos: si cercano soluzioni alternative

Continua il caos al centro vaccinale di Bastia Umbra, tra il problema traffico e la pioggia che aggrava la situazione visto che gli spazi sono quello che sono e non adatti a contenere anche chi cerca riparo dalla pioggia battente, come segnalano numerose persone ad AssisiNews: “C’è anche chi se la prende con gli operatori perché fuori piove non c’è un posto per ripararsi. Va tenuto anche conto che ci sono molti anziani accompagnati perché il medico di base non fa tamponi”.

I problemi del centro vaccinale, soprattutto sul fronte traffico, sono segnalati anche dalla Lega e dal Pd, ma la giunta ribatte. Per il capogruppo Lega in regione Stefano Pastorelli, “La presenza in via del lavoro del centro vaccinale e del drive through per la somministrazione di tamponi, sta creando numerosi disagi ai cittadini, è necessario intraprendere soluzioni immediate. Nell’ora di punta o di particolare affluenza si creano fastidiosi ingorghi di auto che spesso costringono l’utente a file interminabili o addirittura a dover rinunciare alla prestazione sanitaria. Meglio sarebbe utlizzare il PalaEventi di Assisi”. Dal Pd di Bastia si ricorda come “sono mesi che abbiamo sollevato problemi organizzativi e di sicurezza del centro vaccinale di Bastia Umbra ma, al di là della solita sciocca polemicuccia, nessuna risposta è stata data. Va assolutamente trovato uno spazio adeguato ed intanto riorganizzato in sicurezza il luogo, per la sicurezza di tutti e per garantire un servizio degno di essere chiamato tale”. Ma la giunta non ci sta: “Da tempo abbiamo richiesto l’attenzione da parte dei rappresentanti politici del territorio e dei dirigenti sanitari e più volte la Polizia Locale ha rivisto la viabilità della zona sia in entrata che in uscita al punto vaccinale. La soluzione scelta – ricorda la giunta – era la più idonea per mantenere il punto vaccinale nel Comune, ma le difficoltà sono note e vanno trovate soluzioni alternative che vanno al di fuori del territorio comunale. Anche l’Amministrazione comunale auspica una risoluzione quanto più rapida per mettere fine ai disagi segnalati”.

