Controlli nei locali, al via a Bastia le verifiche di sicurezza in chiave preventiva

Obiettivo, la tutela dell’incolumità di lavoratori e avventori e al pieno rispetto della normativa di settore

L’Amministrazione comunale di Bastia Umbra “è in procinto di avviare un programma di controlli mirati presso i locali di pubblico spettacolo e le attività di intrattenimento presenti sul territorio, in coerenza con le indicazioni della Prefettura – U.T.G. di Perugia e nell’ottica di rafforzare la tutela della sicurezza pubblica”. Ne dà notizia una nota del Comune, secondo cui “L’iniziativa rientra nel quadro di intensificazione delle verifiche di sicurezza in chiave preventiva, finalizzate alla tutela dell’incolumità di lavoratori e avventori e al pieno rispetto della normativa di settore, anche in coerenza con le indicazioni del Ministero dell’Interno richiamate dalla Prefettura”.

Le verifiche saranno programmate nell’ambito delle competenze della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e potranno interessare, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, nonché quegli esercizi che, pur autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, svolgono anche attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

In particolare, i controlli saranno orientati ad accertare la conformità dei locali e delle attività rispetto a:

– misure di prevenzione incendi;

– procedure di gestione dell’esodo e dell’emergenza;

– congruenza tra assetto strutturale dei locali, materiali e installazioni presenti;

– capienza autorizzata e affollamento effettivo;

– rispetto delle disposizioni sull’uso di fuochi d’artificio e fiamme libere all’interno delle aree.

“Il Comune – conclude la nota – invita i gestori e i titolari delle attività interessate a collaborare, verificando preventivamente la completezza e l’aggiornamento della documentazione e delle condizioni di sicurezza, così da garantire il regolare svolgimento delle iniziative e la massima tutela per il pubblico. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli uffici comunali competenti”.

