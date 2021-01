Investimento mortale alla stazione di Bastia Umbra, indagini in corso. Ripresa la circolazione – foto

Un corpo senza vita di cui non si conoscono le generalità è stato trovato sui binari alla Stazione di Bastia Umbra. Non sono chiare le cause del decesso. Si tratterebbe di un investimento mortale, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Sul posto la polizia ferroviaria di Perugia e i carabinieri della compagnia di Assisi.

L’allarme questa mattina presto, poco dopo le 7, martedì 12 gennaio 2021. Sul posto l’ambulanza del 118 con i sanitari che hanno constatato il decesso e le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto. Dalle prime informazioni la vittima sarebbe stata investita da un treno in corsa proveniente da Foligno direzione Perugia, un Intercity con 25 persone a bordo, che sono state trasbordate fino a Perugia in bus.

Si tratterebbe un gesto volontario: la vittima è una donna di 57 anni di Bastia Umbra, che tutte le mattine prendeva il treno, non quello che l’ha investita, per andare al lavoro. Non sarebbe dunque un investimento “involontario” dovuto magari al fatto che la donna non sapeva che il treno in questione non ferma a Bastia Umbra. Ad aiutare le forze dell’ordine nella ricostruzione dell’accaduto, le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei passeggeri che erano con la persona sui binari. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Rfi.

Al momento la linea è interrotta da e per Bastia Umbra e Trenitalia ha predisposto bus sostitutivi tra Perugia Ponte San Giovanni e Assisi. La circolazione sulla linea Terontola – Foligno è ripresa alle ore 11.15, dopo la rimozione della salma della povera donna e le operazioni di pulizia del materiale investitore e del marciapiede della stazione di Bastia. Tra gli effetti del tragico investimento mortale, rallentamenti fino a 90′ per 11 regionali, 1 IC e 7 regionali limitati, 4 regionali cancellati.

(Ultimo aggiornamento ore 12)