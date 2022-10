Eurochocolate 2022 attende i golosi del weekend: il programma del 22-23 ottobre

Parte il lungo weekend di Eurochocolate 2022 che fino al 23 ottobre propone tanti eventi in oltre 14mila metri quadri di goloso intrattenimento. Sabato 22 e domenica 23 tornano le sculture di Cioccolato: per i golosi sarà possibile assistere alla lavorazione live dei maxi blocchi da 11 quintali l’uno. Non mancheranno gli showcooking, con Giorgio Barchiesi (sabato e domenica alle 16) e Sonia Peronaci: Storica fondatrice di Giallozafferano, pioniera delle ricette online, imprenditrice digitale e volto televisivo ormai familiare, è entrata nelle case degli italiani accompagnandoli in cucina grazie alle sue collaudate ricette e sarà presente domenica alle 12. In collegamento da Sao Tomé e Principe torna a Eurochocolate Claudio Corallo con le sue imperdibili degustazioni guidate, in programma sabato 22 e domenica 23 Ottobre alle ore 11.

Choco Lab è invece il palco a tema che Eurochocolate ha pensato per apprendere in prima persona e in maniera pratica i più golosi trucchi del mestiere, ma anche assistere a incontri e presentazioni a tema. Tra gli appuntamenti del weekend, Il Cioccolato come non lo avete mai visto firmato Torta Mi Via, in programma sabato 22 alle ore 11 e Focaccia al Cioccolato, domenica 23 Ottobre alle ore 11, per scoprire la ricetta del Maestro Luca Antonucci. Sabato 22 e domenica 23 alle ore 16, torna l’imperdibile degustazione guidata dai Maître Chocolatiers Lindt dedicata alle alte percentuali Lindt Excellence, mentre tutti i giorni, alle ore 18, Assosommelier curerà l’altrettanto partecipatissima degustazione guidata di vino e cioccolato Vanini. Gli appuntamenti sono gratuiti previa prenotazione. Al padiglione 7 sarà allestita l’area Chocolate Experience, con il nuovissimo e coinvolgente percorso Tree to Bar firmato dal Messico che proporrà un affascinante viaggio alla scoperta dell’intera filiera. Ad accogliere al padiglione 8 le migliaia di visitatori attesi in questa edizione di Eurochocolate, sarà l’imponente riproduzione di una scatola di saltimbocca alla Perugina mentre nel Chocolate Show e l’Italia del Cioccolato e un’area dedicata al celebre Gianduiotto piemontese. (Continua dopo il video)

Al Padiglione Funny Chococolate (padiglione 9) accanto alle attrazioni più amate – come l’avvincente Choco Arrampicata, la maxi Choco Cornice e il maxi Choco Selfiestick – troveranno spazio numerose attività esperienziali e interattive rivolte in particolar modo alle famiglie con bambini. Presente in questa edizione anche ASI – Automotoclub Storico Italiano che accoglierà i bambini nello spazio Choco Mni GP per coinvolgerli in un’imperdibile corsa organizzata con fini solidali in collaborazione con UNICEF Italia. A me non Piace il Cioccolato sarà invece il nome dello spettacolo, con ben 5 repliche al giorno, dedicato a Pinocchio e ospitato all’interno del Choco Theatre. Torna quest’anno anche la Choco Parade di Accademia Creativa by Eurochocolate, l’originale spettacolo itinerante tra i tre padiglioni di Umbriafiere e il centro di Bastia Umbra con protagonisti trampolieri, danzatori aerei e un elegante auto cioccolatosa, guidata da uno stravagante personaggio ispirato al popolarissimo Willy Wonka. La Regione Umbria propone Andiamo al Nocciòlo, un piccolo noccioleto realizzato in collaborazione con UmbraFlor, mentre con la fase finale del progetto Chocolocal, promosso da Sviluppumbria, sarà possibile ammirare i progetti di food design dedicati alla creazione di un nuovo prodotto iconico rappresentativo del Distretto produttivo di Perugia, elaborati da oltre 50 studenti di scuole locali (premiazione venerdì 21 pomeriggio alle 16). Dai piaceri della tavola a quelli dello sport, domani 22 ottobre 2022 è anche la giornata della tanto attesa Choco Gravel organizzata in collaborazione con Grifo Bike che, nell’ambito del progetto Around Perugia voluto dal Comune di Perugia, rappresenta il primo evento dedicato agli amanti del cicloturismo alla scoperta di una parte dei sei percorsi denominati “Dolci Colline”. La partenza è fissata per domani mattina nella suggestiva cornice di Piazza IV Novembre a Perugia. Per informazioni e iscrizioni: www.eurochocolate.com/choco-gravel-2022 .

Anche in questo weekend è torna Extrachocolate (qui il programma completo) con tanti eventi che per tutto il periodo di Eurochocolate 2022 animeranno il territorio di Bastia Umbra, grazie al coinvolgimento di numerosi protagonisti del mondo della cultura, della scuola, dello sport e del sociale. Bastia Umbra sarà collegata al vicino polo di Umbriafiere con un divertente Chocotrain su gomma, favorendo così anche lo spostamento di tutti coloro che raggiungeranno in treno la manifestazione e che sceglieranno la stazione ferroviaria di Bastia Umbra come meta di arrivo e partenza. Un servizio bus navetta sarà garantito nei due week end anche dalla stazione ferroviaria di Assisi, a circa 4 km dall’evento. A tutti coloro che entreranno con un biglietto intero a Umbriafiere durante Eurochocolate 2022 sarà consegnato un coupon che consentirà di accedere a interessanti scontistiche offerte dai negozi, bar e ristoranti di Bastia Umbra aderenti al circuito Extrachocolate e di ritirare, nella centralissima Piazza Mazzini, l’omaggio Prenditi (al)la Lettera: tante golose letterine quante sono quelle che compongono il proprio nome. Eurochocolate 2022 è realizzato con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune di Bastia Umbra e Camera di Commercio di Perugia. Info e prenotazioni (in alcuni casi necessarie) su www.eurochocolate.com

(La manifestazione è sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata