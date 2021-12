Eurochocolate 2022 torna a Umbriafiere dal 14 al 23 ottobre

Dopo l’annunciato ritorno in Primavera, dal 24 al 27 Marzo 2022 nel centro storico di Perugia, sono ufficialmente confermate sia la tradizionale edizione autunnale di Eurochocolate 2022 – in programma dal 14 al 23 Ottobre – che la location presso il centro fieristico Umbriafiere a Bastia Umbra (Perugia).

“La decisione – dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate – è stata opportunamente condivisa in queste settimane con le istituzioni locali: Regione Umbria, i Comuni di Perugia e Bastia Umbra e Sviluppumbria, ovvero tutti quei soggetti che hanno contribuito con coraggio a realizzare assieme a noi, lo scorso Ottobre, il nuovo e sorprendente format indoor. Un format che è stato capace non solo di riaffermare la grande e diffusa ricaduta in termini turistici e promozionali sul territorio, ma anche di saper rinnovare un’offerta già molto apprezzata dal pubblico, dagli espositori, dagli sponsor e dai media”.

Eurochocolate 2022 vedrà comunque confermata anche la felice scelta di organizzare un richiamo all’evento centrale nel centro storico di Perugia dedicato alle produzioni locali. “A proposito di felicità – aggiunge Guarducci – non possiamo che approfittare di questa occasione per annunciare gioiosamente anche il claim dell’edizione autunnale di Eurochocolate: Felici in un Secondo”. Protagonista assoluto, non solo dell’immagine della campagna di comunicazione ma anche della nuova linea di prodotti firmati Costruttori di Dolcezze, sarà infatti un simpaticissimo cioccolatino dal nome e soprattutto dalla forma molto curiosi: il Saltimbocca alla perugina.

Grazie alle linee tracciate dalle sapienti mani del Designer Matteo Ragni, sarà possibile giocare con il nuovo cioccolatino provando a farlo saltare in bocca in un secondo mediante il semplice gesto di una rapida pressione con l’indice della mano. Da qui l’utilizzo del nome Saltimbocca, tradizionalmente associato a un popolarissimo secondo piatto, che nell’universo goloso di Eurochocolate si trasforma in un originale dolce.

Un vero e proprio esercizio giocoso e goloso che sarà oggetto di un contest su scala nazionale coinvolgendo il pubblico di Eurochocolate 2022 anche prima delle date di Ottobre e dandogli l’opportunità di conquistarsi l’accesso gratuito all’evento dimostrando, con un video pubblicato sui propri canali social, di essere riuscito a compiere il goloso salto, portando il nuovo cioccolatino direttamente dentro la propria bocca.

Ma non solo: durante l’evento sarà organizzato il primo Campionato nazionale di Saltimbocca alla perugina con in palio tantissimi premi in cioccolato! Le prime acrobazie del Saltimbocca alla perugina sono iniziate nei scorsi giorni presso la sede di Eurochocolate (qui il video) e sono proseguite oggi nel corso della conferenza stampa ospitata presso lo spazio Eurochocolate Experience, all’interno del nuovo Chocostore di Corso Vannucci 2, a Perugia, dove all’esterno faceva bella mostra di sé un Maxi Saltinbocca che ha destato grande curiosità tra i passanti.

© Riproduzione riservata