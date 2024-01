Francesco Fratellini si dimette da vicesindaco: terremoto in giunta a Bastia

Francesco Fratellini si è dimesso dal ruolo di assessore e vicesindaco del Comune di Bastia Umbra. La nota, che è stata inviata al sindaco della Città, professoressa Paola Lungarotti, è stata consegnata questa mattina. Il vicesindaco, oramai ex, incontrerà la stampa e chiunque altro vorrà partecipare alle ore 17 di oggi al Bistrot Café.

Queste le parole di Francesco Fratellini: “Nel prendere atto che non esistono più le condizioni per un fattivo rapporto di collaborazione e condivisione su molte scelte amministrative, che non mi consentono di dare un contributo utile al perseguimento dell’interesse della Città, con la presente rimetto le mie dimissioni irrevocabili dagli incarichi a me assegnati”. Da tempo il vicesindaco era critico sull’operato della ‘sua’ giunta, in particolare sulle spese per le feste natalizie ma anche sui ristori per i cittadini colpiti dalla piena del Chiascio e per i negozianti alle prese con i lavori stradali di via Roma, piazza Mazzini e piazza Cavour.

Rimane dunque fluida la situazione a Bastia, dove si voterà a giugno: nell’attesa di sapere cosa faranno Forza Italia e Bastia Popolare, lista civica di cui Fratellini è espressione (le due forze politiche hanno dato vita a un intergruppo), le dimissioni del vicesindaco rendono più dura la riconferma di Paola Lungarotti alla guida della coalizione di governo; la prima cittadina è da tempo ‘accusata’ di non saper tenere unito il centrodestra.

Nei giorni scorsi la maggioranza si era spaccata perché alla riunione organizzata da Forza Italia e cui era presente tutto il centrodestra politico e civico – inclusa la Lega, che a Bastia è in minoranza, e le consigliere Catia Degli Esposti e Jessica Migliorati (ex Lega oggi confluite in Umbria Civica) – mancava la lista civica del sindaco, che aveva mandato una nota per “ribadire con forza la candidatura del sindaco uscente”. La civica aveva sottolineato come “sulla nostra linea ci sono i quadri politici di Fratelli d’Italia e della Lega che ormai da tempo è intenzionata a ritrovare l’unità del centrodestra anche a Bastia Umbra”. Una tesi, quella di una convergenza sul nome della prima cittadina uscente, smentita dal Carroccio: “La nostra posizione ufficiale – il resto è fantasia – è che noi siamo gli unici all’opposizione e totalmente liberi di fare la scelta migliore che vogliamo! L’obiettivo della Lega è il centrodestra unito e valuteremo il nome più consono a vincere e a raggiungere questo obiettivo”.

E proprio l’integruppo Forza Italia – Bastia Popolare aveva dato una sonora bocciatura alla sindaca: “L’unità della coalizione di centrodestra più

importante delle persone: Lungarotti in questi cinque anni non è riuscita a renderla possibile e non la renderà possibile neanche alle prossime elezioni: è necessario aprire una nuova fase”. Il riferimento è al dialogo con la Lega, incagliatosi da novembre. “Lavoriamo per l’unità el centrodestra e – oltre che auspicarla – occorre fattivamente realizzarla. Sia per ricostituire la coesione di un’aggregazione per affrontare la competizione elettorale – concludeva la nota dell’integruppo – sia per assicurare a Bastia un’amministrazione comunale solida, competente e capace”.

© Riproduzione riservata