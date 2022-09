Furto di cibo e bevande nel bastiolo, tre arresti: restituito il bottino di circa mille euro

Un furto di cibo e bevande da circa mille euro finito male per i ladri, con tre arresti. Nel corso della notte tra lunedì e martedì, come già riportato ieri da Assisi News, i militari dell’aliquota tadiomobile della Compagnia di Assisi hanno tratto in arresto tre uomini per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso (nella foto uno dei momenti del fermo).

I tre – due cittadini italiani e un cittadino extracomunitario residente da anni nell’assisano, tutti trentenni – sono stati arrestati dai militari subito dopo aver perpetrato un furto di cibo e bevande dall’interno di un noto esercizio commerciale di Bastia Umbra, già oggetto di analogo reato all’inizio del mese. Il repentino intervento dei carabinieri guidati dal capitano Vittorio Jervolino ha permesso di localizzare i presunti autori a pochi metri dal luogo del fatto, a bordo di un’autovettura.

Una volta fermati e identificati, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare rinvenendo, avvolti dentro una tovaglia, i generi alimentari e le bevande appena asportati. La refurtiva, del valore complessivo di circa mille euro, è stata immediatamente restituita al titolare del negozio. I tre, accompagnati in caserma a Santa Maria degli Angeli, al termine degli accertamenti e delle formalità, sono stati tratti in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Perugia, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, tra Assisi e Bastia Umbra, in attesa dell’udienza direttissima fissata per la mattinata del 28 settembre.

