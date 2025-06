Il Comune di Bastia annulla 138 multe del T-red di via Hochberg, il Comitato: “Bene, ma serve fare di più”

Dopo aver perso i primi otto ricorsi per le multe fatte dal T-Red di via Hochberg, il Comune di Bastia ha deciso di annullare i verbali, sono 138 in totale: lo rivela una determina (la numero 518 del 20 giugno) pubblicata nell’albo pretorio del Comune. Una decisione che arriva tra l’altro perché “Esaminati gli atti e verificati i contenuti delle motivazioni prodotte dagli interessati, che, nella pressoché totalità dei casi, hanno riguardato la inesistenza di una delibera di giunta autorizzativa della installazione del sistema di controllo automatico delle infrazioni al semaforo e preso atto del consolidarsi di un orientamento non favorevole da parte degli uffici del Giudice di Pace di Perugia, con esito di soccombenza in capo al Comune e relativa condanna alle spese”. Una tendenza che “con ogni probabilità potrebbe essere confermata con accoglimento e conseguente rischio di condanna alle spese negli altri ricorsi pendenti”, secondo la comandante della polizia municipale. Ma la minoranza va all’attacco: il “clamoroso dietrofront della giunta sul T-Red di via Hochberg e via Atene non è una vittoria per l’amministrazione, ma la certificazione di un fallimento totale pagato, come sempre, con i soldi dei cittadini di Bastia”.

“Per mesi – scrivono i consiglieri di centrodestra – abbiamo assistito all’arroganza di un’Amministrazione sorda ai richiami, che ha ignorato un Comitato di cittadini, quasi duemila firme raccolte e centinaia di ricorsi presentati. Hanno preferito fare cassa sulla pelle dei bastioli piuttosto che ammettere un errore marchiano fin dall’inizio: l’installazione di un sistema di rilevamento automatico senza il necessario e fondamentale atto autorizzativo della giunta. Dopo 8 ricorsi persi e una condanna a pagare 5.000 euro di spese legali con soldi pubblici, la Giunta si sveglia. Lo fa solo perché messa con le spalle al muro da un giudice che, saggiamente, ha lasciato intendere un esito scontato e ha invitato il Sindaco a risolvere la questione per evitare ulteriori danni. Ma c’è “un danno economico – le spese legali già pagate e quelle che potenzialmente si sarebbero accumulate; un danno per i cittadini che hanno speso tempo e denaro per difendersi da multe ingiuste; e un danno di immagine: un’amministrazione che prima multa i suoi cittadini sulla base di un atto viziato e poi è costretta a una umiliante ritirata sotto i colpi della magistratura, dimostra tutta la sua inadeguatezza”.

«Meglio tardi che mai – dichiara Paola Mela, portavoce del Comitato che si era mobilitato contro le multe del T-red di via Hochberg e che tornerà a incontrare i cittadini il giorno 2 Luglio alle ore 21 presso il Centro Sociale di San Lorenzo –. Fin dall’inizio abbiamo sostenuto la possibilità di annullare tutte le multe in autotutela, perché era evidente quale sarebbe stato l’esito dei ricorsi. Questo è solo il primo passo nella direzione giusta: ora serve proseguire su questa strada per tutelare i cittadini e ridurre ulteriori disagi». Durante l’assemblea sarà possibile ricevere assistenza per presentare ricorso contro la sanzione accessoria per mancata comunicazione dei dati del conducente. «È fondamentale non far scadere i termini – sottolinea l’avv. Katiuscia Malfetta, altra portavoce del Comitato –. Presentare ricorso permette almeno la sospensione dei termini. Confidiamo che l’amministrazione voglia agire ancora una volta in autotutela, per evitare l’avvio di nuovi procedimenti giudiziari che, sebbene non scontati nell’esito, potrebbero concludersi in modo simile a quelli già archiviati. Fino a che non si avranno certezza in merito, è fondamentale presentare il ricorso entro i termini». Il Comitato ha ricevuto segnalazioni anche da parte di cittadini che hanno ricevuto sanzioni accessorie per verbali mai notificati. In questi casi si invita a contattare la Polizia Locale per chiarimenti e per la corretta risoluzione del problema. Infine, si segnala che, a seguito della determina dirigenziale, anche i 17 ricorsi in udienza oggi, sono stati archiviati con la motivazione: “Cessata materia del contendere con condanna del Comune a rifondere il contributo unificato di € 43”.

