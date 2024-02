Il giardino di Jonathan finisce in tv: appuntamento oggi pomeriggio su Tv 2000

Una casa di quartiere, un servizio diurno che accoglie persone autosufficienti con più di 65 anni. Inaugurata una nuova struttura a Bastia Umbra presso la Casa di Jonathan a Villaggio XXV Aprile in via Martiri delle Foibe: “Un luogo pensato per stare bene con tanti servizi, con attività da svolgere insieme, socializzando, divertendosi”, spiega l’assessore Daniela Brunelli, “che rientra nella rete dei Servizi dedicati agli anziani ed è stata autorizzata dalla Zona sociale 3.

Tante sono le attività quotidiane svolte che proprio oggi 7 febbraio 2024 saranno presentate su TV 2000 in onda sul canale 28 dalle ore 15.15 alle ore 16.00.

“La casa di quartiere è uno dei Servizi dedicati agli anziani – dice ancoraBrunelli – autorizzata dalla Zona sociale 3, uno spazio importante che accoglie e risponde ai bisogni delle famiglie e del territorio”.

“Una nuova realtà territoriale, un modello di intervento sociale importante – le parole del sindaco Paola Lungarotti a novembre per l’inaugurazione – un laboratorio socio-culturale interattivo con operatori per la cura e l’attenzione a persone con più di 65 anni, un sostegno, per stare insieme e superare creativamente la solitudine”.

Il nuovo immobile rappresenta una nuova realtà territoriale per migliorare le azioni di uno welfare di comunità, uno spazio dedicato ad essere un laboratorio socio-culturale interattivo in cui si avviano esperienze di coinvolgimento, di aiuto, di co-progettazione di percorsi, di ascolto, di aggregazione con l’ausilio di validi operatori che offrono cura e attenzione agli anziani per superare la solitudine e offrire sostegno”. L’inserimento delle persone può avvenire in maniera graduale con possibilità di scegliere tutta la settimana o alcuni giorni. La scelta è modulabile anche nell’orario, l’intera giornata dalle 9.30 alle 17.30, o mattina o pomeriggio nel rispetto delle esigenze personali e familiari”

Per info e prenotazioni tel 3925162882 – 3492602082.

