Incendio in ditta a Bastia Umbra, pompieri in azione (foto)

Incendio in ditta a Bastia Umbra, pompieri in azione. Succede nel tardo pomeriggio del 4 giugno 2021. Secondo le prime informazioni fornite dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, la prima della centrale, con due mezzi, l’autopompa serbatoio e l’autobotte pompa (ABP), sta operando a Bastia Umbra presso la ditta Manini, per l’incendio di alcuni materiali di risulta. Sono ignote al momento le cause e, almeno stando alle prime informazioni, non ci sarebbero persone coinvolte. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

