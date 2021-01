Incidente lungo la SS75 nei pressi di Bastia Umbra: vari mezzi coinvolti

Brutto incidente lungo la SS75 in direzione Perugia. Lo scontro nel tratto stradale fra Bastia Umbra e Ospedalicchio intorno alle 20.20 di giovedì 14 gennaio. Dalle prime informazioni ci sarebbero almeno cinque mezzi coinvolti.

Subito sul posto almeno tre ambulanze del 118 che hanno trasportato alcuni occupanti dei mezzi in ospedale per accertamenti, diverse squadre dei vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

Traffico in tilt e molti mezzi in fila con una lunga coda che si è subito creata lungo la strada ad alta percorrenza molto trafficata in quell’orario. Traffico che è stato anche deviato in uscita dalla SS75. Al momento non è chiara la dinamica che avrebbe portato all’incidente.

(Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore)