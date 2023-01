Isa Spa festeggia 60 anni: festeggiamenti e sviluppo futuro giovedì 19 al Lyrick

ISA spa di Bastia Umbra celebra i 60 anni di attività con una convention in programma giovedì 19 gennaio a partire dalle ore 14.30 al teatro Lyrick di Assisi. L’iniziativa, a cui parteciperanno clienti, importatori e distributori provenienti da tutto il mondo, sarà l’occasione per tracciare il bilancio dell’attività dell’azienda, specializzata nella refrigerazione professionale e nell’arredamento di locali pubblici. Fondata nel 1963da Francesco Rossi, con cui poco dopo ha iniziato a collaborare Carlo Giulietti, nell’arco di 60 anni, da attività prevalentemente commerciale è diventata un’industria da 130 milioni di fatturato, 700 dipendenti e un export che tocca 115 paesi.

Oggi, accanto al Presidente Carlo Giulietti, che nel suo intervento di apertura ripercorrerà la storia e il percorso di crescita di ISA, alla guida dell’azienda ci sono i figli Mirco e Marco. Quest’ultimo chiuderà il convegno tracciando le linee di sviluppo futuro. Particolarmente prestigiosi i relatori che porteranno il proprio contributo dal palco del Lyrick. Apriranno i lavori i saluti istituzionali dei sindaci di Assisi e Bastia Umbra Stefania Proietti e Paola Lungarotti e della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Successivamente, introdotti dalla giornalista Rai Francesca Romana Elisei, interverranno: Valerio De Molli, Managing Partner e Amministratore delegato The European House – Ambrosetti, Niko Romito, chef tre stelle Michelin, Mauro Ferrari, Presidente e Amministratore delegato BrYet Pharmaceuticals, Stefano Venturi, Presidente Cefriel, Andrea Pontremoli, Amministratore delegato Dallara Automobili e Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo Brunello Cucinelli. Chiuderà i lavori Marco Giulietti, Amministratore delegato ISA Spa.

ISA spa nasce nel 1963 a Bastia Umbra. L’azienda produce e distribuisce in oltre 115 paesi vetrine refrigerate e arredamenti per locali pubblici. Grazie al nuovo stabilimento inaugurato nel 2017, dotato delle più avanzate tecnologie, ISA è uno dei protagonisti più importanti al mondo nella produzione di espositori refrigerati e arredamento per gelaterie, pasticcerie, ristorazione e distribuzione organizzata. Opera sul mercato con cinque marchi: ISA, HIZONE, ABACO, COF e TASSELLI.

