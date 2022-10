Marco Montecucco è il nuovo presidente di Confcommercio Bastia Umbra

Marco Montecucco, 56 anni e due figlie di cui una impegnata nell’attività di famiglia, titolare di Gargotta Gourmet e del laboratorio centro impasti per la distribuzione nel canale HO.RE.CA, è il nuovo presidente di Confcommercio Bastia, eletto nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio direttivo dell’associazione più rappresentativa sul territorio per gli imprenditori del commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni. Al suo fianco ci sarà la vicepresidente Silvia Marini, che porterà l’esperienza già maturata in questo ruolo nella precedente consiliatura.

Del nuovo consiglio direttivo di Confcommercio Bastia fanno parte anche Elvisio Bellucci, Francesca Freddio, Marco Gnavolini, Lorenzo Lunghi, Fabiola Mela, Daniela Morettoni e Orietta Pieri. Prossimo appuntamento del direttivo di Confcommercio Bastia il 3 novembre, “con un focus – anticipa il neo presidente Marco Montecucco – sulle iniziative di animazione per le prossime festività, “perché il Natale è oramai alle porte. Ma altro tema per noi importantissimo è quello del progetto di rifacimento di Piazza Mazzini che l’amministrazione comunale realizzerà grazie alle risorse del PNRR. Abbiamo già partecipato agli incontri di presentazione del progetto e saremo presenti anche al prossimo consiglio aperto convocato dal comune su questo argomento. È evidente la rilevanza di questi lavori per la città e le sue attività economiche e – conclude Montecucco – saremo quindi sempre in prima linea, vigili e garanti perché questi lavori procedano speditamente, in modo che arrechino meno disagi possibili alla comunità e agli esercizi del territorio. Su queste priorità sarà coinvolta tutta la squadra del direttivo, che non escludo si possa allargare ad altre figure utili a lavorare anche su incarichi specifici. In un’ottica di sinergia non solo con le istituzioni locali, ma anche con le altre realtà associative del territorio”.

