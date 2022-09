Palio de San Michele 2022, il Rione Moncioveta va in scena con “Le nuvole dentro” (foto)

Dopo la sfilata del rione Sant’Angelo con RALOVE 6022, ieri sera è stato il turno del rione Moncioveta che ha sfilato davanti a tribune gremite di pubblico con “LE NUVOLE DENTRO”. Questa sera, venerdì 23 settembre, sarà la volta del rione Portella, capitanato da Elisa Frappini che porterà in scena “SOGNANDO IL CIELO”. Michele Betti, neo Capitano del Rione Moncioveta, racconta le sue prime sensazioni:

“Sono sensazioni particolari e dentro di me si muovono emozioni totalmente nuove, differenti. Io sono un carrista e ho sempre vissuto le sfilate dietro le quinte. Per la prima volta mi trovo ad osservare il lavoro di tutto il Rione dalla parte del pubblico ed è una sensazione a dir poco strana. A poche ore dallo spettacolo sono comunque qui a fare quello che ho sempre fatto, aiutando i miei rionali a trasportare i carri in piazza. Quando calerà il sipario sarò pronto ad accogliere nuove emozioni.”

Cosa ti aspetti da questa sfilata?

“Mi aspetto una grande sfilata perché è nelle corde del mio Rione. Moncioveta ha sempre fatto le cose per bene ed è formata da persone meravigliose. Le idee non ci sono mai mancate, il rione ha sempre portato in piazza cose interessanti e non vedo l’ora di vederle in scena. Dopo due anni di nulla posso ufficialmente dire che siamo tornati! Sono stati momenti difficili per tutti e, come sempre, quando il gioco si fa duro il rione Moncioveta tira fuori la parte migliore. Ed è questo forse il più grande messaggio di speranza per il nostro futuro e per quella del Palio: non mollare mai! Forza ragazzi, siete magici! Forza Moncioveta.”

TRAMA: LE NUVOLE DENTRO

“Se vi dicessimo che esiste un posto dove non vi sono problemi, né imprevisti, dove la vita scorre regolare, dove tutto ciò che è presente e lì perché ha un proprio posto, un preciso scopo… ci credereste?

Quel posto è più concreto e vicino che mai, forse è già qui.

Il paese dove splende sempre il sole.

Eppure … manca qualcosa.”

