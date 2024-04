Paola Lungarotti cerca il bis: “Portare a termine la missione di ridare un volto nuovo a Bastia” (foto)

Grande partecipazione l’11 aprile alla presentazione del Candidato Sindaco Paola Lungarotti e di tutta la coalizione all’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra. Presente tra gli altri il capogruppo di Forza Italia in Senato Maurizio Gasparri (“Siamo qui per sostenere convintamente Paola Lungarotti e per permetterle di continuare il lavoro. Siamo sicuri che Forza Italia, nella coalizione di centrodestra e liste civiche, farà la differenza permettendo a Lungarotti di continuare il suo lavoro e facendo mantenere a Bastia il suo ruolo fondamentale“, le sue parole), la presidente della Regione Donatella Tesei, il presidente dell’assemblea legislativa Marco Squarta, l’assessore regionale Roberto Morroni, il commissario della Lega comprensoriale Fabrizio Gareggia, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, l’ex senatrice Fiammetta Modena, oggi coordinatrice provinciale di FI, la parlamentare Catia Polidori di Forza Italia, Adriana Galgano di Bella Libera Umbria, Andrea Fora di CiviciX; presente anche l’ex consigliere regionale leghista Stefano Pastorelli.

Paola Lungarotti ha presentato quello che definisce “Un programma ambizioso ma realistico, frutto di chi vive il territorio quotidianamente a stretto contatto con i cittadini. Vanno portati a termine i progetti finanziati e ripresi gli obiettivi non realizzati anche a causa dello stop subito con la pandemia. Ridare un volto nuovo a Bastia, dal Parco commerciale, a Piazza Mazzini a Via Roma, alla Piscina Eden Rock 2.0 che a breve sarà inaugurata, a viale Giontella e alle strade limitrofe, al Palazzetto dello Sport, al già fatto e a quello che a breve vedrà luce. Riprenderemo la progettazione della Cittadella dello Sport perché è di estrema utilità non solo per l’ulteriore valorizzazione della dimensione sportiva e ludico-ricreativa ma anche per l’opportunità che tale realizzazione apre ad una possibile estensione logistica del centro fieristico. Continueremo nell’efficientare la viabilità con la realizzazione di ulteriori rotatorie, Ponte di Bastiola, via San Francescuccio, per l’eliminazione dell’impianto semaforico di Costano, l’intersezione tra via Lago di Garda e via Monte Vettore. Incatramature, completamento dell’efficientamento della pubblica illuminazione e realizzazione della smart city. Realizzazione dei parcheggi pubblici, uno tra tutti: il parcheggio multipiano nel piazzale delle Poste che con il suo piano a livello strada sarà utilizzato per eventi, ubicazione della taverna rionale, fiere. E poi continuare a mantenere gli impegni con le frazioni, da subito la realizzazione della Piazza di Ospedalicchio, proprio in questi giorni porteremo la proposta progettuale al vaglio della comunità ospedalicchiese”.

“Siamo certi – ha aggiunto Paola Lungarotti – che il sottopasso di via Firenze sarà finalmente realizzato. Stiamo chiudendo in questi giorni l’accordo con RFI appalti che prenderà in carica l’opera al posto della Prelios, la società realizzatrice della social housing. C’è poi tutta la partita dell’assegnazione reale e non solo ideale delle sedi rionali, ci stiamo lavorando seriamente, specialmente per Portella, così da assegnare a tutti i rioni il diritto di superficie e porre fine a promesse che da sessant’anni non erano state mantenute. Non vogliamo dimenticare un altro importante impegno già progettato e in attesa di finanziamenti per la sua realizzazione: il recupero dell’ex clinica Pelliccioli per un polo multifunzionale per l’accoglienza diurna degli anziani, come sede dell’Università Libera, del Punto di Ascolto dell’associazionismo e del co-working. Ci sarà pure, recuperando i volumi non utilizzati, una sala convegni da far utilizzare a partire dalle scuole ubicate vicino”.

“Un altro sogno che sono certa che potremo realizzare con l’aiuto della Regione, già precedentemente manifestatasi nel sostenerlo, è il recupero dell’ex Mattatoio nella Casa della Cultura. Continua la promozione, lo sviluppo e la coesione con il tessuto della città del settore commerciale e dell’artigianato. La rigenerazione urbana è una parte fondamentale per l’incremento delle attività commerciali, artigianali nell’innovazione che deve sempre guardare al domani. Queste – le parole della candidata Paola Lungarotti sono solo alcune delle azioni che vogliamo realizzare. A queste si sommano le necessità della nostra comunità, in parte già raccolte durante gli incontri di zona e che raccoglieremo negli incontri programmati in questa fase di incontro-ascolto. Continueremo a lavorare per la promozione delle eccellenze locali e del territorio anche grazie alla costante e proficua collaborazione e coesione con il governo centrale e regionale”.

“Con La Regione – ha aggiunto Paola Lungarotti – si sta lavorando sulla revisione del Testo unico del commercio con uno studio sui Distretti commerciali consolidando il partenariato tra pubblico e privato. La costituzione di una filiera slow food e prodotti tipici con promozione prodotti De.Co (denominazione comunale), in continuità con l’adesione del nostro Comune al distretto del cibo del Gal. Il rilancio del commercio passa per la rigenerazione urbana, un grande impegno che continua nella valorizzazione del fuorisalone, in collaborazione con il centro fieristico rafforzando l’Agenda della città, consolidando una strada già intrapresa una strada già intrapresa. Di occasioni ne abbiamo, le raccoglieremo con la medesima visione che abbiamo avuto: la nostra realtà ha un potenziale ancora da esprimere, sa adattarsi al nuovo, è “motore” privilegiato dell’economia della Regione per la sua posizione strategica e per il ruolo che il centro fieristico assumerà sempre più sul piano dell’indotto e delle proposte fieristiche e non”.

