Parco acquatico piscina Eden Rock 2.0, lavori al via e inaugurazione nell’estate del 2024

(Flavia Pagliochini) Mentre ad Assisi il progetto per la riqualificazione e il rilancio della piscina e del complesso sportivo degli Ulivi arranca da oltre dieci anni, a Bastia Umbra ieri mattina è stato tagliato il nastro dei lavori per la realizzazione del Parco acquatico piscina Eden Rock 2.0. nell’area adiacente la piscina comunale in Via Höchberg per un costo di un milione e mezzo di euro a totale carico del concessionario di Eden Rock 2.0, al netto delle spese per l’acquisizione delle aree pari ad 247.000 euro con mutuo a carico dall’ente comunale.

L’apertura del Parco acquatico piscina Eden Rock 2.0 è in programma per il 2024: “Grazie all’impegno dell’amministrazione, al lavoro degli uffici, della Società Azzurra e degli enti sovraordinati – le parole del sindaco Paola Lungarotti e degli assessori Stefano Santoni (lavori pubblici) e Filiberto Franchi (sport) – la nostra città avrà un parco acquatico con vasca natatoria, area verde, una laguna per bambini con piccoli scivoli e giochi d’acqua, tre scivoli per adulti, area beach- volley e area ristorazione. Una struttura bella e innovativa per un territorio che da tempo era in attesa. Finalmente l’inizio dei lavori, l’apertura nel 2024”.

I lavori – intoppi permettendo – dovrebbero infatti durare all’incirca un anno: l’apertura avverrà quindi all’inizio della prossima estate. Inizialmente il progetto, risalente al 2018 e approvato con il voto favorevole di Lista Ansideri Sindaco, Fratelli d Italia, Lista civica Bastia Popolare, Forza Italia, 5 Stelle e gruppo misto, e l’astensione del Pd, prevedeva la realizzazione di un impianto che prevede tre vasche, di cui una da 25 metri con 6 corsie, che avrebbe consentito lo svolgimento di gare estive, oltre al nuoto libero e a due lagune attrezzate con scivoli per adulti e bambini, con un’area verde attrezzata che oltre alle piscine vedeva anche anche un campo da beach volley, un settore con ombrelloni e sdraio, un percorso vita con sei stazioni e una zona ristoro.

Ora le cose sono leggermente cambiate: oltre alla vasca natatoria, l’area verde attrezzata sarà completa di “laguna” per bambini e scivoli, area beach- volley; un luogo estivo di cui Bastia sente forte l’esigenza dopo la distruzione della “mitica” piscina Eden Rock dell’area Giontella. “Nello specifico – spiegava all’epoca dell’approvazione l’assessore Franchi – sarà realizzata una vasca da 25 metri da otto corsie, un’area scivoli da 7 metri, una laguna con giochi per d’acqua e scivoli per bambini, uno spazio beach volley, un’area ristorante e bar”. Dopo l’approvazione in giunta, è stato acquisito il terreno da parte del Comune con accensione di un mutuo di 247.000 euro, con l’Istituto per il Credito Sportivo. Ora l’avvio dei lavori, per quello che, nelle intenzioni della giunta, sarà un parco per tutti.

