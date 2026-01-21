Rissa alla stazione di Bastia, il questore emette 4 daspo urbani

La Polizia di Stato di Perugia, con decreto del Questore, ha emesso 4 provvedimenti di Daspo Urbano nei confronti dei 4 giovani, ritenuti responsabili del reato di rissa avvenuto lo scorso 14 gennaio nei pressi della Stazione di Bastia Umbra.

Il Questore della Provincia di Perugia, all’esito dell’istruttoria della Divisione Anticrimine, che ha svolto gli accertamenti in merito all’accaduto, in considerazione delle modalità con cui si sono svolti i fatti e all’allarme sociale creato, ritenendo che la condotta tenuta dalle persone coinvolte siano sintomo di personalità propense ad atteggiamenti che turbano l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di tutelare i cittadini che sono soliti frequentare quei luoghi ed evitare il ripetersi di episodi analoghi, ha adottato nei confronti degli stessi la misura di prevenzione personale del Daspo Urbano.

Il provvedimento dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza vieterà l’accesso alla stazione ferroviaria di Bastia Umbra e alle relative pertinenze per la durata di un anno ai quattro destinatari, nonché lo stanziamento nelle immediate vicinanze dello stesso.

Il Daspo urbano è un provvedimento amministrativo emesso dal Questore per vietare l’accesso a specifiche aree urbane (stazioni, piazze, monumenti, ecc.) a persone che reiterano comportamenti molesti o pericolosi, come ubriachezza manifesta, commercio abusivo, o atti contro il decoro urbano, mirando a tutelare la sicurezza e la vivibilità delle città.

La violazione del provvedimento citato integra un autonomo delitto, punito con l’arresto da sei mesi ad un anno.

