Sfilata del Rione Sant’Angelo al Palio de San Michele 2024: tocca ad “Aspetta un atomo” (foto)

Dopo la prima del Rione Portella con Etciù (qui le foto e i dettagli) e la seconda del San Rocco con Dillo alla luna (qui le foto e i dettagli), domenica 22 settembre è andata in scena la sfilata del Rione Sant’Angelo al Palio de San Michele 2024 con “Aspetta un atomo” .

In attesa della sfilata, Saverio Pagliaccia, capitano del Rione, racconta le sue sensazioni dopo due anni al timone del rione: “Paradossalmente sto vivendo le emozioni più grandi da quando sono Capitano. Ci sono rimasto male pure io, non mi aspettavo di percepire stati d’animo superiori a quelli del primo anno. Ed è nato tutto nella serata della Benedizione dei mantelli dove ho sentito un brivido fortissimo. Probabilmente è subentrata la consapevolezza che sono giunto alla fine del mio mandato, la fine di un ciclo straordinario che rimarrà per sempre nel mio cuore. Ora l’emozione si sta trasformando e vivo questa splendida giornata con un’inusuale tranquillità.”

Cosa ti aspetti da questa sfilata?

“Innanzitutto che fili liscio ogni dettaglio! Poi ho delle bellissime sensazioni a riguardo, anche perché rispetto al passato è stato fatto un lavoro differente e c’è stato un coinvolgimento maggiore. Basti pensare che l’idea della sfilata è tutta nostra, nata qualche tempo fa da Riccardo che non aveva mai rivestito questo ruolo. Un’idea sposata in pieno da tutti, tant’è che l’abbiamo convinto a diventarne il regista. E, devo dire la verità, sono molto contento della preparazione e di tutto l’andamento che ci ha portato fino a questa sera. Oggi non è un giorno come gli altri. Probabilmente, insieme alla serata della lizza, è il giorno più bello dell’anno. Lo vedi dall’umore delle persone che riescono a mascherare la stanchezza della nottata con entusiasmo e voglio di fare. Colgo quindi quest’occasione per ringraziare tutti i rionali che si sono messi in gioco, da quelli più stretti che sono nel Consiglio Direttivo all’ultimo bambino che sfilerà stasera. Hanno dedicato il loro tempo al rione e l’hanno fatto per tutto l’anno! Che altro dire se non … GRAZIE RAGAZZI! SEMPRE FORZA SANT’ANGELO”

Trama di Aspetta un atomo, la sfilata del Rione Sant’Angelo al Palio de San Michele 2024

Quanto ancora dobbiamo aspettare prima di renderci conto del male che facciamo alla nostra “casa”?

E la domanda che ogni generazione ha provato a farsi e ancora Oggi fatichiamo a trovare una risposta. Ma la risposta non può arrivare dalle stesse generazioni che se la pongono, solo le generazioni future la conoscono.

Noi non dobbiamo far altro che mettergli in mano tutta la nostra conoscenza e un giorno, forse, quella che Oggi è solo una speranza può diventare realtà. Quindi, aspettate un attimo.

Stasera, lunedì 23 settembre, sfilerà il Rione Moncioveta con “Blackout”

Foto redazione Assisi News e foto © FAP FOTO / Ufficio stampa Ente Palio

(La manifestazione è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata