Si fingono volontari di un’associazione benefica e chiedono denaro: denunciati in 9

Nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dalla Questura di Perugia presso il centro fieristico “Umbria Fiere” in occasione della manifestazione “Agriumbria”, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Assisi ha denunciato 9 persone – con cittadinanza romena, di età compresa tra i 22 e i 35 anni – per il reato di tentata truffa e sostituzione di persona.

Nello specifico, le nove persone – 4 di queste sono state sorprese in due occasioni – sono state notate da personale della vigilanza mentre, spacciandosi per personale appartenente ad un’associazione benefica, chiedevano ai passanti donazioni di denaro da destinare a persone non udenti, disabili e bambini in condizioni di difficoltà.

Il vigilante ha quindi richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Il personale del Commissariato di P.S. di Assisi, giunto sul posto, ha avvicinato le 9 persone e, appurato che le stesse stavano ponendo in atto una truffa, le ha accompagnate presso l’ufficio di Polizia per l’identificazione.

Al termine delle attività di rito, i 9 soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentata truffa in concorso e sostituzione di persona.

Nei loro confronti, inoltre, è stato emesso l’ordine di allontanamento con divieto di ingresso nel centro fieristico, oltre alla sanzione amministrativa prevista dal Regolamento urbano del Comune di Bastia.

Sempre nell’ambito dei precitati servizi, anche altre due persone sono state raggiunte dal precitato provvedimento amministrativo, poiché sorprese a tenere una condotta in contrasto con il diritto di libera fruizione dell’area da parte della cittadinanza.

