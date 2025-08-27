Spaccio, a Bastia Umbra l’ennesimo arresto

Ancora un arresto per spaccio a Bastia Umbra, dove i Carabinieri della locale stazione, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, hanno arrestato un 23enne, di origine albanese, per l’ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane era arrivato in Italia con un visto turistico, una prassi sempre più utilizzata come scusa per soggiorni lunghi in Italia a scopo spaccio.

Nello specifico questa volta i militari, nel corso di un servizio preventivo, hanno fermato l’uomo in un posto di controllo nel centro abitato di Bastia Umbra. Il fatto che il giovane, arrivato nel territorio italiano da pochi giorni grazie al visto turistico, parlasse a malapena l’italiano e si muovesse a bordo di un’autovettura presa a noleggio, ha insospettito gli operatori che lo hanno accompagnato presso la locale Stazione dove hanno proceduto ad un’accurata perquisizione personale e veicolare. Quella che all’inizio era soltanto una supposizione è divenuta certezza quando i Carabinieri hanno trovato, abilmente occultate addosso al ragazzo, sette dosi già pronte di cocaina per un peso complessivo di 4,5 g, poco più di 200 euro ritenuti verosimile provento dell’attività illecita e un telefono cellulare di ultima generazione. Il 23enne, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e, dopo la direttissima in cui l’arresto è stato convalidato, per lui è stato disposto il divieto di permanenza nel territorio Umbro.

