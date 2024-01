Umbriacon 2024, il cuore verde d’Italia diventa la patria della cultura nerd

Per la prima volta al Centro Fiere di Bastia Umbra un grande Festival dei fumetti e dei giochi. Il 20 e il 21 gennaio, giovani e meno giovani potranno immergersi nel mondo del fantastico, dell’immaginario, della creatività e dell’originalità espresse con le forme e i linguaggi del fumetto e dei giochi.

Il programma di UmbriaCON 2024 è stato progettato per offrire una vasta gamma di attività, intrattenimento e opportunità di interazione

L’evento – che vede unire le forze dei comuni di tutta la regione – si terrà sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024 presso i padiglioni del centro Umbria Fiere di Bastia Umbra, inquadrando eventi, attività e ospiti del mondo dei comics, dei games e dell’intrattenimento multimediale in una struttura e in una cornice vasta e attrezzata che permetterà a famiglie, appassionati e curiosi di vivere al meglio tutto quello che il mondo geek ha da offrire in una struttura ampia, comoda e attrezzata, atta a ospitare eventi di grande respiro. In entrambi i giorni sarà aperto dalle 09:30 alle 19:30 e i biglietti d’accesso, disponibili fin da ora sul sito dedicato umbriacon.com nella formula di abbonamento completo (€ 28) per adulti, € 11 per bambini sotto gli 11 anni).

Il simbolo di UmbriaCon 2024 è la suggestiva illustrazione realizzata esclusivamente per l’evento da Paolo Barbieri, prestigioso copertinista e illustratore di innumerevoli romanzi e maestro del genere fantastico, in cui è colta alla perfezione la duplice essenza che sta al cuore dell’evento: il mondo della natura e della tradizione che caratterizza le terre dell’Umbria si fonde con la presenza di una creatura fantastica, un’elfa, colta nell’atto di creazione di dipingere una farfalla multicolore, atto in cui si fondono i quattro elementi naturali, aria, acqua, terra e fuoco. “UmbriaCon vuole essere un fulcro e un luogo di incontro tra vari mondi che meritano di conoscersi meglio. Giovani e meno giovani, appassionati di ogni età e famiglie del territorio umbro meritano di avere una grande manifestazione che porti nella regione grandi nomi, iniziative di qualità e opportunità di divertimento e di cultura per tutto ciò che riguarda il mondo dei comics, dei games, del fantastico e dell’intrattenimento multimediale. Ospiti e visitatori provenienti da fuori, a loro volta, si meritano di conoscere i numerosi tesori che la regione ha da offrire: scenari naturali, tradizioni e cultura, gastronomia e arte, ma anche figure e autori d’eccellenza del settore stesso, di cui l’Umbria è tutt’altro che priva.” Questo l’intento principale dell’evento secondo le parole di Federico Piermaria, responsabile della Fidelio srl di Bastia Umbra, l’ente che organizza UmbriaCon, specializzato in fiere del fumetto.

Tra gli ospiti e le attività previste a Umbriacon 2024: arriva dagli USA Kevin Eastman, celebre creatore delle Tartarughe Ninja, che fa partire proprio da UmbriaCon il suo tour mondiale per celebrare i 40 anni delle sue straordinarie creazioni. Segue Sio, autore italiano rivelazione che spazia dalle pagine di Topolino a quelle di Scottecs Gigazine, presente insieme alla casa editrice GigaCiao. A loro si uniscono Ciruelo, illustratore del celebre gioco di carte Magic The Gathering, David Lloyd, disegnatore del fumetto cult V per Vendetta, Donald Soffritti, Davide Romanini e molti altri. E non mancherà naturalmente la presenza dell’autore della locandina di UmbriaCon, il succitato Paolo Barbieri. Altrettanto ricco e nutrito è l’elenco delle case editrici e delle associazioni partecipanti: giochi da tavolo e giochi di ruolo sotto i riflettori con le due case editrici di riferimento dei rispettivi settori, DV Giochi e Need Games, presente col suo titolare, Nicola DeGobbis. Presenti altri grandi nomi del gioco da tavolo come Red Glove, Pendragon Games e Grumpy Bear. Riflettori puntati sul gioco di ruolo più famoso del mondo. Dungeons & Dragons, con una mostra apposita dedicata ai 50 anni del gioco curata da Mondiversi. non mancherà di scaldare il cuore di grandi e piccini un’area dedicata alle costruzioni in mattoncini a cura di Marche Bricks. E gli appassionati del divertimento elettronico potranno perdersi nella vasta area dedicata a console di ultima generazione, videogames retro, simulatori e arcade. Chi sogna la Terra di Mezzo non potrà perdersi il duplice appuntamento con l’AIST-Associazione Studi Tolkieniani e con Medio Evo, il colosso umbro che ha curato la realizzazione di armi, armature e oggetti di scena della celebre trilogia cinematografica di Peter Jackson. Chi invece preferisse le atmosfere esotiche dei Pirati dei Caraibi potrà incontrare Gabriele Stazi, costumista della famosa saga piratesca della Disney. Largo infine alla musica con due nomi che non hanno bisogno di presentazioni Cristina D’Avena, interprete di tutte le sigle dei programmi animati della nostra infanzia, e Giorgio Vanni, altra celebre voce di sigle animate, entrambi protagonisti di spettacoli musicali nell’ambito dell’evento. Infine, per chi volesse seguire le vie della Forza, duelli a colpi di spada laser, giochi, costumi e animazioni a tema stellare a cura dello Star Wars Club Perugia.

Sabato 20 gennaio alle ore 10.00 sarà presentato anche il bellissimo murales realizzato dagli street artisti Matteo Fronduti e David Lanzi per celebrare la presenza di Kevin Eastman a Umbriacon 2024. “È dalla ripresa post covid delle attività del Centro Fiere che il nostro Comune – afferma il Sindaco Paola Lungarotti – grazie alla dedizione e all’mpegno degli uffici, in particolare del Settore Cultura e Promozione del Territorio, è presente e partecipe agli eventi fieristici che hanno risonanza nel territorio per le attività e le iniziative che propongono. Non ci sentiamo solo come fruitori indiretti, partecipiamo come partner proattivi perché consapevoli del grande potenziale che il Centro fieristico riverbera nel nostro territorio. E un grazie ai nostri artisti locali che attraverso la street art rendono sempre più Bastia terra di graffiti facendola conoscere in tutta Italia e nel mondo”.

