Umbriacon 2025 si presenta: novità, primi ospiti e cover

Dopo il grande successo di pubblico della prima edizione, con oltre 20mila presenze da tutta Italia, annunciate in conferenza stampa le date di UmbriaCON 2025 – Festival Comics Arts & Games. La seconda edizione si terrà dal 16 al 19 gennaio 2025 sempre presso Umbriafiere a Bastia Umbra (Pg), con un salto di qualità e un programma ancora più ricco di eventi, espositori, spazi ludici e incontri per tutte le età. Il Festival offrirà molte opportunità di divertimento e di scoperta per tutti gli appassionati di fumetti, giochi, cosplay e cultura nerd.

UmbriaCON è organizzato da Fidelio srl di Bastia Umbra insieme con il Comune di Bastia Umbra partner dell’evento, in collaborazione con Regione Umbria, Sviluppumbria, Umbriafiere e con il patrocinio del Comune di Assisi.Sono intervenuti in conferenza stampa Federico Piermaria direttore artistico di UmbriaCON, Erigo Pecci sindaco di Bastia Umbra, Paolo Ansideri assessore alla cultura di Bastia Umbra, Stefano Ansideri presidente Umbriafiere e Giulio Rincione artista della cover di UmbriaCON 2025.

Tante le novità annunciate. Prima di tutto, UmbriaCon 2025 si estenderà da due a tre intere giornate (17-19 gennaio), con in aggiunta, giovedì 16 gennaio, un’incredibile serata “Aspettando UmbriaCON”, con la cerimonia di apertura, un’esibizione e un super concerto con grandi ospiti che darà il via alle celebrazioni. La seconda edizione di UmbriaCON sarà caratterizzata dal tema “Double-Up”, per celebrare il potere del raddoppio in tutte le sue forme. Dalla duplice natura del fumetto, che combina arte e letteratura, al dualismo del gioco, che sfida la mente e il corpo, fino al concetto di doppio in senso più ampio, come la copia, il gemello, l’alter ego.

Ha dichiarato Federico Piermaria, direttore artistico di UmbriaCON 2025: «Questa seconda edizione è stata intitolata “Double-Up” proprio perché il Festival è raddoppiato in ogni aspetto, dai giorni agli spazi, dagli ospiti agli eventi. La volontà è stata di far crescere velocemente UmbriaCON, per posizionarlo ancor meglio tra i principali eventi dell’Umbria e portare nella regione grandi nomi, iniziative di qualità e opportunità di divertimento e di cultura per tutto ciò che riguarda il mondo dei comics, dei games, del fantastico e dell’intrattenimento multimediale. Il nostro intento principale è di allargare l’evento dall’Umbriafiere all’intera città di Bastia Umbra, nonché al territorio limitrofo. Sarà un’edizione di grandi novità per la quale stiamo lavorando da mesi, non ci siamo mai fermati. La seconda edizione di UmbriaCON sarà assolutamente sorprendente per tutti, giovani e meno giovani, appassionati di ogni età e famiglie, con un ampliamento nell’ambito delle arti in tutte le sue sfaccettature, come anche dei concerti e dello spettacolo».

A disegnare la cover ufficiale dell’evento UmbriaCON 2025 è l’acclamato artista internazionale Giulio Rincione, intervenuto in videoconferenza per presentare la sua opera. Classe 1990, Giulio Rincione è un vero maestro del fumetto contemporaneo, con il suo stile unico e riconoscibile. L’opera di Giulio Rincione è ispirata alle atmosfere e ai misteriosi vicoli dei borghi e città dell’Umbria, d’un tratto austeri e angusti e poi d’improvviso pieni di luce e di contrasti cromatici, dove si avvia una candida figura femminile. «Sono atmosfere forti che catapultano in altre epoche, in mondi fantastici e nascosti – ha spiegato Rincione –. Questo è stato il primo elemento che ho voluto sfruttare per realizzare il manifesto di questa seconda edizione. Il vicolo, gli archi, le piante. E nascosti, tra le pietre, non potevano certo mancare alcuni elementi che richiamano i personaggi dei fumetti, veri protagonisti di questo evento. Una figura femminile investe col suo candore l’immagine, creando una composizione piramidale e contribuendo attivamente a dare luce al dipinto. La donna riprende un po’ la protagonista del manifesto della prima edizione, realizzato dal bravissimo Paolo Barbieri, a cui ho voluto rendere omaggio in segno della mia stima e della nostra amicizia (nata proprio in occasione della prima edizione)».

Per la prima volta nella storia degli eventi umbri, non solo nel settore Comics & Games, UmbriaCON diventa un festival internazionale. Un punto di svolta per l’Umbria, che si affaccia così sulla scena mondiale con un programma di ospiti, espositori e attività di calibro internazionale. UmbriaCON si figura così come uno dei pochi Festival Comics & Games internazionali in Italia.

Il presidente di Umbriafiere Stefano Ansideri ha espresso apprezzamento per il ritorno di UmbriaCON: «Auspico che questa seconda edizione sia ancora più partecipata e apprezzata, grazie all’ampliamento del programma e degli spazi espositivi. Sono lieto di questa crescita dopo il successo del 2024 e spero che possa diventare un evento allargato a tutti i luoghi di Bastia Umbra».

Il sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci: «Siamo assetati di progetti culturali come UmbriaCON in grado di animare la nostra città e che possono diventare una risorsa sociale ed economica per tutti. La nostra volontà è confrontarci sempre e sviluppare progetti insieme, perché le idee hanno un valore assoluto».

L’assessore alla Cultura Paolo Ansideri ha ribadito l’importanza del coinvolgimento di tutta la città: «Bastia Umbra è una città moderna e contemporanea. Con Fidelio stiamo predisponendo l’idea che UmbriaCON possa lasciare in città opere d’arte prodotte durante la manifestazione, per arricchire il patrimonio cittadino».

In questi giorni sono stati già confermati i primi ospiti italiani e internazionali di UmbriaCON che offriranno al pubblico l’opportunità di conoscere e apprezzare le diverse declinazioni del fumetto, del gioco e della cultura pop in un contesto globale. A regalare emozioni e racconti saliranno sul palco di UmbriaCON il celebre youtuber italiano Cavernadiplatone, recensore di fumetti, cartoni animati, film e serie televisive, il leggendario fumettista argentino Eduardo Risso collaboratore dello sceneggiatore Brian Azzarello nella serie 100 Bullets per la linea Vertigo, il creativo e amato fumettista Sio seguitissimo nel suo canale YouTube Scottecs, la famosa youtuber e illustratrice italiana Fraffrog, che con i suoi contenuti avvicina i giovani al disegno e alla creatività, il celebre fumettista italiano Giorgio Cavazzano, noto per i suoi lavori legati a Disney, e John Romita Jr., meglio conosciuto come JRJR, fumettista statunitense di fama mondiale e celebre per il suo lavoro su Spider-Man, Iron Man e X-Men per la Marvel Comics.

Nei prossimi mesi saranno annunciati altri grandi ospiti che animeranno la tre giorni del Festival.

Molte le novità che caratterizzeranno la seconda edizione di UmbriaCON. La location presso Umbriafiere sarà ampliata per offrire un’esperienza ancora più completa e coinvolgente ai visitatori, con una nuova Area Arte e un’Area Creatività dedicate alle mostre e agli artisti, con esposizioni che promettono già di stupire, in aggiunta ai tre padiglioni principali (Comics, Games e Spettacolo) e una rinnovata Area Food, dove gustare una vasta selezione di delizie culinarie. Novità assoluta per UmbriaCON, il festival ospiterà una Tattoo Area con la partecipazione di alcuni importanti tatuatori del settore. Sarà un’occasione imperdibile per gli appassionati d’arte e di body art, che potranno vivere un’esperienza unica.

La seconda edizione presenta, quindi, un maggior coinvolgimento di ospiti, espositori, aziende del settore, associazioni ludiche e realtà del territorio con una varietà di contenuti, spunti di riflessione e di dibattito. UmbriaCON, con l’internazionalizzazione, si pone ancora più come ponte tra culture diverse, un luogo di incontro e di scambio e si apre ad un pubblico di appassionati provenienti da tutto il mondo, promuovendo allo stesso tempo all’estero la cultura umbra e le sue eccellenze, con particolare attenzione a quelle artistiche e creative.

UmbriaCON 2025 si prepara a regalare un Festival indimenticabile per il panorama italiano del fumetto, del gioco e della cultura pop, ricco di eventi, incontri e divertimento per tutte le età.

© Riproduzione riservata