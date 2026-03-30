A Cerreto di Bettona via libera definitivo alla costruzione del centro polifunzionale

Grazie al contributo ricevuto nell’ambito del CSR Umbria 2023-2027, “attuazione strategie di sviluppo locale – le Agorà della Media Valle del Tevere”, il centro abitato di Cerreto, nel Comune di Bettona, avrà il proprio centro polifunzionale di aggregazione sociale.

Il Comune di Bettona (4526 abitanti – dato ISTAT 2023) si caratterizza per la sua notevole estensione, pari a circa 45 kmq. Da un punto di vista urbanistico è formato da un centro storico capoluogo, Bettona, due frazioni, Passaggio e Colle ed un centro abitato, Cerreto.

Nel capoluogo e nelle frazioni esistono già da tempo luoghi di aggregazione, a carattere ricreativo, sociale e culturale. Il popoloso centro abitato di Cerreto che conta oltre 200 nuclei familiari, non ha un luogo di aggregazione dove poter socializzare, aggregarsi, trascorrere il proprio tempo libero e trovare servizi attivi di carattere sociale, culturale e ricreativi, in particolare rivolti a giovani, famiglie e anziani. A Cerreto è presente un’area verde per servizi pubblici che è l’unica area comune presente in zona.

Per rispondere efficacemente ai differenti bisogni della popolazione, verrà creato su questo terreno di proprietà pubblica, un Centro Polifunzionale dove la comunità locale ed in particolare le fasce più fragili della popolazione possono ritrovarsi e svolgere attività sociali, educative e ricreative, usufruire di servizi specifici, essere coinvolte in progetti orientati allo sviluppo sostenibile e al contrasto allo spreco alimentare, oppure dove i giovani possono trovare un servizio di “ascolto” oltre ad un programma di iniziative educative, ricreative e di cooperation learning e ulteriori servizi anche di tipo socio-assistenziale in collaborazione con la Zona Sociale 3 e in sinergia con altri soggetti associativi del territorio.

Pertanto nella nuova struttura oggetto d’intervento, completamente accessibile, saranno creati nuovi servizi ed un programma di attività fortemente orientati a rispondere ai fabbisogni della popolazione locale ed in particolare degli utenti più fragili.

Per raggiungere tale obiettivo sarà avviata una indagine territoriale in loco attraverso questionari e colloqui, interviste con opinion leaders locali, incontri pubblici di condivisione e partecipazione e focus group organizzati per caratteristiche dei gruppi target.

Obiettivo specifico di tale indagine, oltre alle funzioni di informazione generale e sensibilizzazione, sarà la rilevazione delle attese della popolazione in funzione di nuovi servizi e attività da creare sul territorio ed in relazione all’attivazione del nuovo Centro polifunzionale.

Al termine dei lavori per la creazione del nuovo Centro polifunzionale in Loc. Cerreto, il soggetto privato, individuato e selezionato attraverso procedura in trasparenza ai sensi delle Leggi e dei regolamenti in materia, mediante specifico accordo con l’Ente locale per la gestione della struttura e agendo all’interno di una rete territoriale e intersettoriale di soggetti locali in rappresentanza dei gruppi di beneficiari individuati, attiverà i seguenti servizi, percorsi e attività che trovando una sede di riferimento nel nuovo Centro polifunzionale, possono moltiplicare e trasferire il proprio impatto mediante una molteplicità di “antenne sociali e culturali” sparse nel territorio e oltre i confini comunali.

Progetti inerenti la lotta allo spreco alimentare

Servizi/Attività sociali e/o educativi e/o culturali/ricreativi

Giovani in Agorà: aggregazione giovanile, cittadinanza attiva, creatività

Servizi/Attività socio-assistenziali e/o di cura.

In collaborazione con la Zona Sociale 3 saranno delocalizzati presso il Centro oggetto d’intervento alcuni servizi di base per favorire l’attivazione di attività di cura e sostegno alle famiglie mediante servizi di prossimità così da contribuire ad un rafforzamento del welfare territoriale e di comunità.

Tutte le attività saranno rese possibili grazie ad una strategica rete territoriale di collaborazioni da formalizzare attraverso protocolli d’intesa, accordi operativi e tavoli di coordinamento.

Per garantire efficacia e continuità, il soggetto gestore e coordinatore della struttura polifunzionale adotterà:

Tavoli di rete: almeno 4 all’anno per monitorare i bisogni e aggiornare le azioni

Mappatura dinamica delle risorse: per tenere aggiornato l’ecosistema territoriale

Rendicontazione partecipata: incontri pubblici annuali per condividere risultati e impatti con la cittadinanza.

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