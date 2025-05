Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona, presentato “Crescere in Europa”

Presentato, durante un incontro che si è svolto al Teatro Excelsior di Passaggio di Bettona, il Progetto Erasmus+, evento di disseminazione relativo alle azioni condotte nell’anno scolastico in corso relativamente ai finanziamenti Erasmus+Accreditamenti di cui l’Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona è beneficiario. L’evento è stato un’opportunità unica per condividere le esperienze straordinarie vissute grazie ai fondi dell’Accreditamento Erasmus+ con la comunità scolastica e con gli stakeholders del territorio è ha visto come protagonisti studenti, famiglie e docenti che hanno preso parte alle azioni di mobilità Erasmus. Per l’occasione erano presenti il Sindaco di Bettona, Valerio Bazzoffia, l’Assessore alla Scuola e Politiche Giovanili del Comune di Torgiano, Tatiana Cirimbilli, Laura Rondoni dello Europe Direct Umbria e come ospite d’onore l’Ambasciatrice Erasmus presso USR Umbria, Daniela Urbani, oltre alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona, Silvia Mazzoni.

L’Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona è da sempre molto attivo nell’ambito della cooperazione Europea. Dopo significative esperienze in partenariati strategici multilaterali, dal 2022 la scuola ha ottenuto l’Accreditamento Erasmus+ che garantirà risorse certe fino al 2027, per azioni di mobilitá internazionale per alunni e personale, coerenti con il Piano di Internazionalizzazione dell’istituto. Grazie a questi fondi, anche nell’anno scolastico 2024/25, è stato possibile implementare molte importanti azioni come la Mobilità di gruppo per ragazze e ragazzi (13/14 anni) di scuola secondaria in Francia (Nizza) e Spagna (Sollana); Mobilità di gruppo per bambine e bambini (10/11 anni) di scuola primaria (in Spagna (Valencia); Mobilitá del personale docente e non docente per partecipazione a corsi di formazione all’estero, per lo sviluppo di competenze di tipo linguistico, metodologico, organizzativo; Mobilità del personale docente e non docente per Job-Shadowing, per osservare ‘sul campo’ il lavoro di colleghi europei in Francia, Portogallo, Danimarca, Finlandia; Mobilitá del personale per Visita Preparatoria, allo scopo di scoprire nuovi partner e pianificare insieme nuove azioni di gruppo per alunni e docenti in Danimarca, Romania, Francia.

Grazie a una cospicua integrazione di fondi derivante dal PNRR, sono in partenza imminente, entro il mese di maggio, ulteriori azioni tra le quali spicca una significativa novità. Partirà infatti a breve, per la prima volta per I.C. Torgiano- Bettona, una mobilità di gruppo con alunni di scuola dell’Infanzia.

Otto bambini e bambine di quattro e cinque anni, insieme a cinque docenti e alla dirigente, sono infatti in partenza per la Spagna, dove trascorreranno quattro giorni impegnati in attivitá didattiche presso la scuola partner CEIP “Antonio Machado” di Xirivella e nell’esplorazione delle bellezze della città di Valencia. Non è mai troppo presto per cominciare il proprio viaggio alla scoperta del mondo e crescere come cittadini europei.

