Lutto a Bettona, muore l’ex sindaco Lamberto Marcantonini: aveva 81 anni

“Se ne va un grande uomo della società civile e un grande uomo delle istituzioni bettonesi, più volte sindaco e grande imprenditore che ha contribuito a scrivere un pezzo di storia dell’amministrazione comunale. Ci stringiamo con affetto alla famiglia”. Sono le parole del sindaco di Bettona, Valerio Bazzoffia, che a nome di tutta l’amministrazione comunale ricorda così l’ex sindaco di Bettona Lamberto Marcantonini scomparso in questo inizio del 2026 all’età di 81 anni (ne avrebbe compiuti 82 tra una settimana).

Nato nella metà degli anni ’40 in una famiglia dedita alla produzione di manufatti in calcestruzzo, Lamberto Marcantonini frequenta un istituto tecnico superiore e apprende anche il tedesco e il francese. Nel 1965 è dipendente della Manini Prefabbricati, poi fino al 1973 insegna elettrotecnica presso un istituto professionale a Perugia, ma già nel 1966 avvia una propria impresa per la produzione di impianti di betonaggio. Queste esperienze gli consento di essere relatore a vari congressi di Assobeton in Italia e all’estero e di ricoprire la carica di presidente dell’Associazione del sindacato metalmeccanici della provincia di Perugia (1979-85), di vicepresidente del Consorzio Umbria export (1974-80) e di presidente della Banca di credito cooperativo di Bettona (1979-85). Anche il suo impegno in politica risale agli anni Settanta, quando subentra al dimissionario sindaco Alberto Castellini, ma le successive elezioni del giugno 1975 portano alla nomina a sindaco di Mario Marcantonini. Durante la seconda sindacatura di quest’ultimo è consigliere comunale per la Dc (1985-90). Dal 2000 al 2006 si impegna per il Teatro Excelsior di Passaggio di Bettona.

Candidato da una Lista civica, viene poi eletto sindaco nel 2007 e completa il mandato per tornare poi consigliere comunale della Lista civica “Quadrifoglio” durante la seconda sindacatura di Stefano Frascarelli, prima di tornare a ricoprire la carica di sindaco per la stessa con un programma che punta alla promozione di attività innovative e alla tutela dell’ambiente, alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, alla promozione del turismo, della cultura e del tempo libero. Nel 2019 si candida al Consiglio Regionale dell’Umbria nella lista di Forza Italia in appoggio della candidata presidente Donatella Tesei.

