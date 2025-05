Al Pincio torna l’area ristoro: sarà riaperta da Next, anche grazie al crowdfunding

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio alla riapertura dell’area ristoro del Pincio, anche grazie al contributo della cittadinanza).

(Flavia Pagliochini) Ancora pochi giorni e un gruppo di giovani, sotto la spinta del comitato civico nato per valorizzare il Parco, riaprirà il Pincio e la sua area ristoro; chiedendo anche una mano alla cittadinanza con una raccolta fondi. L’associazione Next, una cinquantina di ragazzi di tutto il territorio ‘raggruppatisi’ nell’aprile del 2024, ha chiesto di poter gestire una porzione dei giardini del parco cittadino Regina Margherita. È stata già approvata dal Comune, con delibera di giunta, la loro richiesta di poter gestire l’area di accoglienza, il popolare chiosco: un passaggio fondamentale per una ulteriore rinascita del parco.

Da diversi anni, infatti, l’area ristoro era rimasta chiusa. La sua riapertura è prevista entro fine maggio e verranno garantiti i servizi base, come bar e bagni, essenziali per visitatori ed eventi socio culturali di cui questi giovani saranno protagonisti. Serve però l’aiuto di tutti e per questo i ragazzi hanno deciso di dare vita ad una raccolta fondi su Go Fund Me così da poter investire quanto donato su decoro urbano, arredi, potenziamento dell’impianto audio e quanto occorre per garantire una migliore accoglienza. “Per riuscire al meglio nel nostro progetto abbiamo bisogno del sostegno di tutti i cittadini che credono, come noi, di poter far rinascere e far tornare allo splendore questo meraviglioso posto che portiamo nel cuore. Le spese che saranno affrontate con il ricavato di questa raccolta fondi per il Pincio riguardano: gli impianti audio, gli arredamenti per lo spazio esterno, la ristrutturazione del chiosco, l’applicazione interna di impianti idonei all’attività da bar, allestimenti e decorazioni varie. Ringraziamo in anticipo tutti coloro che ci aiuteranno nel realizzare questo piccolo grande sogno”, spiegano dall’associazione.

Piano piano, un pezzo alla volta, il puzzle della rinascita del Pincio sta dunque prendendo forma: dopo i vari interventi mossi dal comitato civico e dal Comune di Assisi, quali il ripristino di alcune aree funzionali – vedi le “casette”, l’aria gioco e l’area fitness-, oltre alla manutenzione della quasi totalità del parco, finalmente anche il bar riapre i battenti. Il 31 maggio, organizzato dalla biblioteca di Assisi, si terrà anche l’evento gratuito con Antonella Brunacci e Pippo Di Biagio !”Torniamo a giocare al Pincio”, uno scambio intergenerazionale tra giochi e storie del territorio. Prenotazione obbligatoria allo 075.813481 – 348.5591985 – biblioteca@comune.assisi.pg.it

