BNCom festeggia un 2023 di successi: cena natalizia per tutto il gruppo di lavoro

Grande festa per il gruppo BNCom che racchiude lo studio BertiDesign e tutte le testate del gruppo editoriale Assisi News – che oltre al ‘progenitore’ include anche Assisi Sport, Assisi Eventi e Umbria Social. Giovedì 21 dicembre si è festeggiata la fine di un anno di lavoro, con una cena aziendale di tutte le realtà dello studio grafico e di comunicazione di Assisi specializzato in progettazione grafica, restyling aziendale, creazione di marchi, packaging, immagine, comunicazione, fotografia, editoria, realizzazione siti web ed e-commerce, social media, foro e video editing, concept e campagne, allestimenti e cura di stand, ufficio stampa. BNCom edita inoltre anche le testate Assisi News, Assisi Sport, Assisi Eventi e Umbria Social, oltre alla trasmissione inStudio. Un momento, con staff e collaboratori, per celebrare gli importanti traguardi raggiunti nel 2023 e per prepararsi a un 2024 che si spera altrettanto di successo. La serata si è svolta nello splendido scenario della Locanda Del Cardinale di Assisi, fra sorrisi, amicizia e tanta allegria.

BertiDesign (di F.lli Berti Comunicazione e Design s.n.c.) che opera da fine 2004 in tutto il centro Italia, in maniera particolare in Umbria, oltre ai tanti servizi nell’ambito della grafica, del web, dei social media e della comunicazione che svolge da circa 20 anni per diversi prestigiosi marchi, aziende – piccole, medie e grandi imprese operanti in svariati settori, eccellenze dentro e fuori dall’Umbria, enti ed associazioni, è una realtà molto vicina al proprio territorio. Ha curato, come ultimi eventi, la comunicazione (grafica, stampa e social) dell’edizione 2024 Piatto di Sant’Antonio (già seguito nel 2012, 2019 e nel 2020), dei social media del Calendimaggio di Assisi 2023 e della Rassegna degli Antichi Sapori 2023, delle varie edizioni della Festa degli Agricoltori Assisi, è inoltre attiva – fra le numerose altre – una collaborazione con EMT dell’Università di Perugia con il corso in Economia e Management del Turismo Assisi e vari istituti scolastici del territorio sul fronte grafica e/o comunicazione. Tra pochi giorni, in collaborazione con il Comune di Assisi, si rinnoverà inoltre il progetto Sportivi Eccellenti con il Premio Assisi Sport della redazione sportiva del gruppo annesso.

In questo 2023, sul fronte editoriale, si è confermato il successo di AssisiNews (oltre 1.4 milioni di visite da gennaio a dicembre, superata quota ventimila followers su Facebook) ma anche del progetto Assisi Sport, diventato un’importante realtà e punto di riferimento per lo sport e per le società del territorio che possono anche avere una sezione loro dedicata per una migliore comunicazione dei loro risultati, eventi e attività. C’è poi Assisi Eventi, una finestra sempre aggiornata, per residenti e visitatori, sugli eventi del comune di Assisi e dei comprensori circostanti: a essere segnalate sagre, festival, fiere, mostre, concerti, spettacoli, teatro, eventi culturali, religiosi, enogastronomici e sportivi. Oltre a garantire la diffusione di eventi e iniziative in maniera gratuita, c’è la possibilità per i singoli organizzatori di usufruire di pacchetti speciali e finestre dedicate. Ultimo arrivato, nel febbraio 2022, è Umbria Social, un portale online che propone approfondimenti, notizie e curiosità dall’Umbria, e che già nel primo anno di vita ha riscosso un grande successo. Tante le interviste nel programma inStudio ma anche in esterna a personaggi di spicco del territorio e non solo.

Tutti servizi che non potrebbero essere svolti se le varie testate del gruppo non avessero il sostegno dei numerosi sponsor che garantiscono un’informazione libera e gratuita e accessibile a tutti, e soprattutto dei lettori che, sin dall’1 settembre 2016, ci premiano con la loro fiducia e le loro letture. A loro tutti, un sentito ringraziamento e i nostri migliori auguri di buone feste, con la promessa che, dopo i già tanti traguardi raggiunti, BNCom non si ferma, puntando costantemente a nuovi importanti obiettivi.

© Riproduzione riservata