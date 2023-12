Notaio Paolo Maria Pettinacci, a 77 anni e da pensionato ecco la seconda laurea

Molto conosciuto ad Assisi e Santa Maria degli Angeli dove ha operato dal 1979, è da oggi dottore anche in "Scienze dei servizi giuridici"

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio alla laurea del Notaio dott. Paolo Maria Pettinacci ottenuta a 77 anni).

Nuovo traguardo per il Notaio dott. Paolo Maria Pettinacci, che all’età di 77 anni ha conseguito un’altra laurea. Dopo la prima laurea in giurisprudenza e il pensionamento il Notaio Pettinacci ha conseguito ieri mattina giovedì 7 dicembre un ulteriore laurea in “Scienze dei servizi giuridici” presso la Facoltà vdi Giurisprudenza di Perugia.

Relatore il prof. avv. Giuseppe Caforio. Alla presenza dei familiari e dei componenti dello studio dove ha operato dal 1979, ora seguito e gestito dalla figlia Notaio dott.ssa Giulia Pettinacci, il laureando ha discusso la tesi ed ottenuto la seconda laurea.

Impegno e serietà che lo hanno contraddistinto durante il suo operato ad Assisi sono servite anche per ottenere questo ulteriore traguardo e successo. Notaio dal 1978, prima a Cividale del Friuli a Udine poi ad Assisi, il Notaio dott. Paolo Maria Pettinacci è in pensione dal 2021. Alla festa di laurea tutto lo staff del noto studio notarile di Santa Maria degli Angeli, con le sue assistenti da sempre sue fidate collaboratrici.

