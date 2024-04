Giorgione torna alla Taverna del Calendimaggio: firmerà il nuovo menu

Dopo il successo dello scorso anno, il Calendimaggio di Assisi rinnova la collaborazione con Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione. Il noto cuoco e personaggio televisivo curerà ancora una volta i menù della Taverna dell’Ente Calendimaggio, sita negli spazi della Sala delle Volte in via Arco dei Priori, che resterà aperta dal 24 aprile all’11 maggio.

Giorgione, nel corso di alcune serate, incontrerà cittadini, turisti e ammiratori condividendo con loro storie e aneddoti sulla sua cucina, oltre alle sue rinomate ricette con consigli sempre utili su prodotti genuini e procedimenti di preparazione.

La Taverna dell’Ente Calendimaggio resterà come detto aperta dal 24 aprile all’11 maggio 2024, con gli orari di apertura e tutti i dettagli su menù, serate e come prenotare, che verranno forniti nei prossimi giorni. Oltre alle proposte presenti in Taverna, anche quest’anno sarà attivo il punto ristoro in Piazza del Comune dove sarà possibile gustare panini con la porchetta, vino e dolci. Una collaborazione, quella con Giorgione, che si rinnova anche grazie al sostegno e alla collaborazione all’Ente Calendimaggio da parte dell’amministrazione della Città di Assisi. Intanto, dal 21 aprile al 7 maggio, saranno tanti gli appuntamenti in città, che accompagneranno alla grande festa, con “…E vien Calendimaggio”.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA

L’edizione 2024 del Calendimaggio di Assisi si terrà dall’8 all’11 maggio con il consueto programma scandito in quattro giorni. Manifestazione al via mercoledì 8 maggio con alle 15 la benedizione dei vessilli di Magnifica Parte de Sotto, presso la Basilica Superiore di San Francesco, e di Nobilissima Parte de Sopra, presso la Cattedrale di San Rufino. Alle 15.45 con il suono della campana delle Laudi la partenza da Piazza Santa Chiara del corteo dell’Ente Calendimaggio e l’arrivo in Piazza del Comune con l’esecuzione dell’inno del Coprifuoco a cura dei cori delle due Parti.

A seguire il Maestro de Campo Bruno Cianetti riceve dal sindaco di Assisi Stefania Proietti le chiavi della città e assume i poteri sovrani. Poi l’ingresso dei cortei di Parte de Sopra e Parte de Sotto, la restituzione del Palio, il saluto di Marco Tarquinio presidente-magistrato dell’Ente Calendimaggio e l’investitura dei giurati. Il pomeriggio si conclude con la lettura dei bandi sfida, l’uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. Alle 21.30, nei vicoli di Parte de Sotto, le rievocazioni di vita medioevale.

Giovedì 9 maggio dalle 16 è il giorno di “Madonna Primavera”, la regina della Festa eletta dopo le prove di agilità e di abilità tra i protagonisti di Magnifica e Nobilissima. I giochi di sfida tra le parti sono la gara di tiro dei Balestrieri, la corsa delle tregge (gli antichi carri utilizzati per il trasporto del fieno nelle zone più impervie delle montagne assisane) e il tiro alla fune. A sera, nei vicoli di Parte de Sopra, le rievocazioni di vita medioevale.

Venerdì 5 maggio è il giorno de “Lo Spettacolo”: dalle 16 in Piazza del Comune lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi, a seguire il Calendimaggio dei Piccoli. In una versione ‘ridotta’ del Calendimaggio, i giovani partaioli de Sopra (vincitrice dell’edizione dell’anno scorso) e de Sotto, si sfidano in tre giochi di forza e destrezza: fune e corsa al sacco (per bambini fino a 10 anni compiuti) e treggia (per bambini fino a 12 anni compiuti). Seguirà lo spettacolo del Gruppo degli Sbandieratori di Assisi. A sera, dalle 21.30, “La Tenzone”, con il suono della campana delle Laudi e l’ingresso dei cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco.

Infine, sabato 6 maggio è il giorno de “La Sfida”: dalle 16, dopo il suono della campana delle Laudi, l’ingresso dei cortei storici e la successiva uscita dei costumanti in Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, dalle 21.30, “Il Canto”, con la sfida canora dopo la quale i giurati si ritireranno per decidere l’assegnazione del Palio per questa nuova edizione del Calendimaggio di Assisi 2024.

Il Calendimaggio di Assisi anche quest’anno sarà trasmesso in streaming sui canali web di Umbria Webcam e del sito istituzionale dell’Ente Calendimaggio www.calendimaggiodiassisi.com. Abbonamenti per la tribuna già in vendita sul circuito Ticket Italia con accesso diretto dallo stesso sito ufficiale dell’Ente Calendimaggio.

