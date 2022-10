Massimiliano Della Vedova è il nuovo Priore di Parte de Sotto

Massimiliano Della Vedova è il nuovo Magnifico Priore di Parte de Sotto. Gran Cancellario è stato eletto Tiziano Ragni, massaro è Luca Chiavini.

Le elezioni si sono tenute giovedì 12 ottobre sera nella sede di via Fortini. “Sono orgoglioso di essere nuovamente il Priore”, le prime parole di Massimiliano Della Verona da Priore Maggiore dei rossi raccolte dalla redazione di Assisi News.

“Mi sono messo nuovamente a disposizione della Magnifica Parte de Sotto – aggiunge Massimiliano Della Vedova, che torna alla massima carica dopo averla ricoperta più volte in passato – non me lo sarei immaginato. Sono di nuovo qua ed auspico da subito un cambiamento e tanto attaccamento alla Parte. Grazie al Consiglio per la fiducia, grazie a chi mi ha votato e per chi ha votato alle elezioni. Non mi aspettavo questo largo consenso e i tanti voti presi. Adesso serve subito riattaccarsi alle caratteristiche che ci hanno contraddistinto per tanto tempo, perché ultimamente ci è mancata in primis la grinta. I candidati non sono stati tanti, ma per tornare grandi non basta questo consiglio. Servono tutti i Partaioli, anche chi non è consigliere serve alla Parte de Sotto. Ora cominciamo a ricostruire le nostre vittorie”. Gran Cancellario è stato eletto Tiziano Ragni, il ruolo di Massaro sarà invece ricoperto da Luca Chiavini, per lui una riconferma.

Nei giorni scorsi le elezioni del Magnifico Consiglio, così composto (eletti i primi trenta classificati, al netto di rinunce). Massimiliano Della Vedova (226), Gabriella Rossi (189), Fabio Martellini (187), Luca Chiavini (166, Enrico Maccabei (162), Daniele Cuccagna (161), Marco Piermaria (151), Lorenzo Ciammarughi (148), Federico Passeri (148), Paola Santoni (146), Lorenzo Brizi (142), Roberto Simonelli (141), Matteo Bisogno (138), Valentina Brufani (137), Tiziano Ragni (132), Caterina Costa (131), Valentina Migneco (129), Tommaso Marani (117), Elena Giancarlini (111), Giacomo Cova (106), Tiziana Borsellini (96), Vanessa Capocchia (95), Michele Paoletti (94), Stefania Manini (93), Cristian Principale (90), Chiara Aristei (87), Emanuele Santarelli (81), Daniela Gorietti (73), Monica Manichini (72), Angelita Fioretti (66). Non eletti: Sergio Maccabei (59), Giovanni Abbati (42) ed Emanuele Tirilli (12).

