Finto muratore truffa cittadino cannarese: denunciato

Per evitare di iniziare lavori che non sapeva fare, l'uomo ha persino finto di avere il Covid e di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale

Finto muratore denunciato dai carabinieri dopo una truffa che ha fatto perdere all’ignara vittima, un cittadino cannarese, 550 euro. L’uomo – che per evitare lavori che non sapeva fare ha finto di avere il Covid e persino di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale – si spacciava per muratore sul gruppo Facebook “cerco, vendo, scambio Perugia”, ma è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Cannara, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, per l’ipotesi di reato di truffa aggravata.

Secondo la ricostruzione dei militari, il cittadino, dovendo eseguire con urgenza dei lavori di manutenzione nella sua abitazione, aveva pubblicato un annuncio con la relativa offerta di lavoro online. Poche ore dopo era stato contattato da un uomo che si sarebbe offerto di realizzare i lavori richiesti e gli avrebbe proposto un preventivo di spesa particolarmente vantaggioso. Vittima e finto muratore si erano accordati per una cifra di 550 euro immediatamente bonificata tramite Postepay dal cittadino cannarese. Da quel momento in poi, però, il presunto muratore avrebbe iniziato ad accampare varie scuse, tra cui il Covid e un incidente stradale. Il cittadino cannarese si è rivolto ai carabinieri di Cannara, denunciando l’accaduto. Le indagini avviate dai militari hanno permesso di risalire all’identità dell’uomo, che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto per l’ipotesi di reato di truffa aggravata.

