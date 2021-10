Volantinaggio pubblicitario selvaggio, a Cannara multati i responsabili. Su iniziativa dell’Assessore al Decoro urbano Lucia Paoli, Il Comando della Polizia Locale di Cannara ha svolto un’attività di contrasto al volantinaggio pubblicitario selvaggio. Attraverso accertamenti complessi ed articolati sono stati individuati i responsabili della distribuzione di numerosi volantini in modo non conforme al Regolamento di Polizia Urbana e sono irrogate le sanzioni amministrative previste.

Come spiega il Sindaco Fabrizio Gareggia – “il regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cannara prevede norme stringenti sul recapito dei depliant pubblicitari. In particolare questi devono essere inseriti all’interno delle cassette postali per intero, in modo tale da non fuoriuscire. Non possono essere lasciati sui portoni o sulle soglie di accesso alle abitazioni. Il regolamento inoltre prevede che le società di recapito comunichino, con tre giorni di anticipo, la data, il tragitto ed il nominativo degli operatori impegnati nella distribuzione. Per le violazioni di queste norme è prevista la responsabilità in solido del committente beneficiario della pubblicità”.

“Teniamo molto che Cannara si presenti pulita e in ordine. Per questo abbiamo deciso di intervenire con particolare determinazione”- dichiara l’Assessore Lucia Paoli. “Nel nostro centro storico infatti abbiamo notato che molto spesso le cassette postali erano piene di materiale pubblicitario e promozionale che con il tempo oltre che ad accumularsi cadeva a terra imbrattando le vie. Proseguiremo con i controlli sul volantinaggio pubblicitario selvaggio affinché questo comportamento illegittimo non abbia più a ripetersi”.

Foto di Kevin Grieve | Unsplash

