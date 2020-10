Con la chiusura delle attività ristorative e dei bar alle 18, dopo il nuovo Dpcm, tornano le consegne a domicilio. AssisiNews di seguito da spazio alle attività sostenitrici della nostra testata, ricordando dove e come sarà possibile effettuare le prenotazioni in questi giorni:

La Locanda del Cardinale di Assisi offre il servizio delivery. Prenotazioni e ordini fino alle 20.30 al numero 075.81.52.45, è possibile sfogliare online il menù e scegliere collegandosi al sito web www.lalocandadelcardinale.com alla sezione “Delivery”. Aperti a pranzo.

UmamiBeer a Santa Maria degli Angeli offre asporto e domicilio dalle 18 in poi. Ordini possibili fino alle 21 e consegne fino a mezzanotte. Aperti a pranzo, anche con possibilità di asporto e consegne a domicilio con ordini fino alle 14.30. Per il menù, consultare www.umamibeer.it.

Anche il Vicoletto del Gusto di Limigiano di Bevagna offre asporto e consegne a domicilio. Possibilità di sfogliare il menù online alla pagina Facebook del locale, ordini dalle 16 alle 18.30. Possibilità di ritiro o di accordare la consegna, info ai numeri: 0742.840016 o 347.43.77.255.

Asporto per Il Pastarolo, solo a pranzo, dove sempre a pranzo è possibile pranzare in loco a Santa Maria degli Angeli. Telefono, per info e ordini, allo 075.804.23.66. L’alimentari Cose Nostre a Santa Maria degli Angeli consegna la spesa tutte le mattine, ordini telefonici o via social network. Effettua taglieri salumi e formaggi come pranzo o aperitivi, in consegna anche al pomeriggio. Info e ordini ai numeri 349.08.17.928.

Consegna a domicilio anche per il Ristorante Pizzeria Bellavista. Possibilità di consultare il menù alla pagina Facebook del ristorante. Aperto a pranzo. Consegne a domicilio e asporto per Skuisito, Bar Gelateria Caffè di Santa Maria degli Angeli. Ordini telefonici al numero 346.88.42.814 o via Facebook alla pagina ufficiale.

Il Penny Lane Tavern di Santa Maria degli Angeli offre consegne a domicilio. Ordini al numero 075.8040753 o al sito www.pennylanetavern.com. Entrando dai banner pubblicitari di AssisiNews, possibilità di sconto approfittando della promozione.

Dulcinea Gelateria a Passaggio di Bettona è aperta dalle 13 alle 21 dal martedì al venerdì. Il sabato dalle 14.30 alle 22. La domenica dalle 11 alle 22. Dopo le 18, in ogni giorno di apertura, è possibile nel rispetto delle regole soltanto andare in gelateria per l’acquisto delle vaschette gelato da asporto, coppette o quanto altro per il consumo in casa.