A novant’anni sventa una truffa di due giovani che volevano svaligiargli casa

A novanta anni sventa un tentativo di truffa. A raccontare la vicenda sui social è la figlia che ha anche denunciato il fatto alle forze dell’ordine. L’accaduto ieri in centro a Santa Maria, quando due trentenni italiani, un uomo e una donna, si sono presentati alla porta di due persone in là con l’età, “dicendo che li aveva mandati mia sorella per far controllare la cassaforte. Mia madre era in panne perché gli hanno detto il nome e che si erano incontrati dalla stessa parrucchiera che frequentavano entrambi. All improvviso è arrivato mio padre che ha simulato una telefonata di aiuto e sono scappati. Per fortuna sono scappati per l iniziativa di mio padre che ha 90 anni”, conclude la signora.

E sono molte le testimonianze: “Hanno fatto finta di cercare una persona e chiesto ai vicini, poi con un piccolo inganno si sono fatti dire il nome della figlia… e questa è solo la prima parte della storia!”, uno dei commenti che arriva sempre da Santa Maria, mentre da Brescia c’è la testimonianza di un’altra signora che scrive: “Si approfittano delle persone anziane con delle scuse molto credibile

Io abito a Brescia hanno tentato con una telefonata facendomi sentire delle grida di aiuto di una mia nipote e sapevano anche il nome chiedendomi i soldi perché aveva fatto un incidente e avrebbero mandato poliziotto a casa con un avvocato dove io potevo scagionarla per non andare in prigione ma!….. Io conoscendo queste truffe le ho subito smascherati ma attenzione perché si presentano molto bene sia col parlare che con la presenza non fidatevi di nessuno”.

