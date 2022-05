Abbandona i familiari invalidi per anni e intasca la loro pensione: denunciato

Dal 2018 avrebbe intascato la pensione dei familiari invalidi, madre e figlio, senza curarsi delle loro necessità, ma anzi abbandonandoli a loro stessi e in condizioni sanitarie estremamente precarie. Una situazione di degrado accertata dai carabinieri della stazione di Bettona, agli ordini della compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, che si sono mossi sulla scia di una ‘dritta’ dell’amministrazione comunale bettonese.

Nel febbraio di quest’anno al Comune di Bettona era stata infatti segnalata una situazione di forte disagio all’interno di un nucleo familiare della campagna bettonese. Il Sindaco aveva quindi interessato la locale Stazione Carabinieri, che si era immediatamente attivata recandosi sul posto e constatando che due persone, madre e figlio, entrambe affette da patologie varie che le rendono di fatto incapaci di badare autonomamente alle loro necessità, erano completamente abbandonate a sé stesse all’interno della loro abitazione e vivevano in condizioni sanitarie estremamente precarie. I militari hanno quindi attivato immediatamente i Servizi Sociali che, dopo aver avanzato richiesta di nominare un amministratore di sostegno, hanno avviato degli accertamenti bancari e catastali finalizzati a scoprire le cause di quella situazione di indigenza, oltre che eventuali omissioni da parte dei familiari.

Le indagini hanno portato alla luce un situazione gravissima che durava almeno dal 2018: un parente prossimo infatti, anch’esso residente a Bettona, aveva ottenuto la delega al ritiro delle pensioni dei due familiari invalidi, per un importo di circa 2.000 euro al mese, e se ne era appropriato sistematicamente, facendo mancare ai familiari anche le risorse minime di sostentamento e costringendoli a vivere in un contesto di assoluto degrado, con condizioni igienico-sanitarie precarie. L’uomo è stato individuato dai militari e denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per le ipotesi di reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nonché circonvenzione e abbandono di incapace.

