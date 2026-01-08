Ad Assisi i ladri rubano pure due renne di legno: l’incredibile episodio alla Stalla

Il furto messo a segno il giorno dell'Epifania, a ricostruire l'accaduto i titolari dell'attività

8 Gennaio 2026 Cronaca 150

Un furto incredibile ad Assisi, dove nel pomeriggio dell’Epifania, quando dal ristorante La stalla, storico locale assisano sul monte Subasio, sono state rubate due renne di legno. I ladri sono stati immortalati dalle telecamere, ma a ricostruire l’episodio sono stati via Facebook i titolari dell’atività. “Il pomeriggio dell’Epifania ad Assisi portava con sé un’aria gelida che scendeva dal Subasio, spingendo gli ultimi turisti delle feste a cercare rifugio tra i camini accesi. Al ristorante La Stalla, il fumo dei bracieri danzava nell’aria insieme al profumo della carne alla brace, mentre l’andirivieni di famiglie e comitive riempiva il piazzale di voci e risate”.

“Proprio lì – ancora il post – all’ingresso del locale, facevano la guardia due renne di legno, icone artigianali che per tutto il periodo natalizio avevano accolto i clienti con il loro fascino rustico. Erano parte integrante del paesaggio, quasi delle mascotte. Il furto è avvenuto in un attimo di distrazione collettiva, tra il servizio del pranzo che volgeva al termine e l’inizio dei preparativi per la cena. Qualcuno ha puntato i due ornamenti. Le renne sono state caricate rapidamente su un veicolo e portate via, lasciando un vuoto insolito davanti alla porta del ristorante. Il pomeriggio del 6 gennaio 2026 si è così concluso con un pizzico di amarezza per tutto lo staff de La Stalla. Quello che doveva essere l’ultimo giorno di festa è stato segnato da un gesto inspiegabile, che ha sottratto al ristorante un pezzo della sua magia natalizia proprio mentre la Befana portava via tutte le altre festività”.

