Ad Assisi la visita del Comandante della Guardia di Finanza, Francesco Mazzotta

Gradita visita a Palazzo dei Priori, sede del Comune di Assisi, del Generale di Brigata Francesco Mazzotta, comandante regionale della Guardia di Finanza, in carica da appena un mese, dopo un triennio trascorso al comando provinciale di Milano. Prima ancora è stato in forze al Comando Generale, dove ha rivestito da ultimo l’incarico di Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore. Ha preso il posto del Gen. B. Alberto Reda che, dopo circa tre anni di servizio in Umbria, saluterà la città di Perugia e la regione, augurando al suo successore di ottenere grandi soddisfazioni nel nuovo incarico.

Nel corso dell’incontro il sindaco Stefania Proietti e il vice sindaco Valter Stoppini hanno prima ringraziato il Generale per l’impegno degli uomini e delle donne della Guardia di Finanza che ogni giorno, con professionalità e abnegazione, lavorano sul territorio. Poi hanno confermato e rinnovato la collaborazione con il Corpo per la grande attività in materia di reati economico-finanziari e di polizia giudiziaria connessa alla lotta all’evasione fiscale, alla corruzione, al traffico di stupefacenti, al riciclaggio, alla repressione e contrasto del crimine organizzato e al mantenimento dell’ordine pubblico.

All’incontro hanno partecipato anche i dirigenti Matteo Castigliego e Patrizia Laloni che hanno rappresentato al Generale Mazzotta, accompagnato dal colonnello Carlo Tomassini e dal luogotenente Francesco Ferrara, la situazione della città di Assisi dove l’amministrazione comunale mantiene sempre alta l’attenzione nella vigilanza e nel controllo, ispirandosi come sempre all’affermazione della legalità.

