Addio a Davide Piampiano: Assisi e Bastia Umbra piangono la morte del 24enne

Tamburino della Nobilissima Parte de Sopra, centrocampista per il Viole, co-proprietario, per parte paterna, di alcune attività ricettive e di ristorazione per le quali si dedicava anche alla parte social – erano a firma di Davide alcune delle risposte alle recensioni degli utenti che appaiono su TripAdvisor nei profili delle attività, di cui pubblicizzava anche altre pagine social, soprattutto su Instagram, il social network dei più giovani; la mamma è invece un’avvocatessa – conosciutissimo anche nella vicina Bastia Umbra dove aveva alcuni parenti e tanti amici. Sono due le città sotto choc per la morte di Davide Piampiano di 24 anni, morto dopo essere stato colpito da un proiettile nel corso di una battuta di caccia, o forse di una ricognizione in vista di una battuta di caccia, condotta insieme a un paio di amici ieri pomeriggio in zona Fosso delle Carceri ad Assisi.

Una tragedia su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia di Assisi: pochi i punti fermi, tra cui l’orario – circa le cinque del pomeriggio – e il luogo, la zona di Fosso delle Carceri. Sulla dinamica proseguono le indagini, anche sentendo i testimoni, gli amici che erano con Davide. Secondo le prime risultanze, Davide Piampiano sarebbe stato raggiunto da un proiettile, partito dal suo fucile dopo che ha perso l’equilibrio. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Mara Pucci, sul posto assieme al medico legale Linda Bartocci e ai carabinieri della compagnia di Assisi, guidati dal capitano Vittorio Jervolino e dal tenente Bruno Leo e dai carabinieri forestali guidati dal colonnello Gaetano Palescandolo, insieme al Sasu e a un’ambulanza del 118. Il corpo è stato trasferito al Santa Maria della Misericordia di Perugia dove, con tutta probabilità nella giornata di domani, venerdì 13 gennaio, sarà eseguita l’autopsia.

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia, da parte di amici, conoscenti, delle società sportive (leggi su Assisi Sport) e anche del sindaco Stefania Proietti: la prima cittadina è stata tra le prime a recarsi sul posto e a nome personale e dell’amministrazione comunale, giunta e consiglio, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa di Davide Piampiano. “La città e tutta la nostra comunità sono attonite e sgomente per la tragedia accaduta ieri pomeriggio – ha affermato il sindaco – non ci sono parole per esprimere il nostro dolore. Siamo vicini ai genitori, Katia e Antonello, la sorella e tutti i familiari e i tantissimi amici di Davide, che sono distrutti dal dolore. Abbiamo sperato fino all’ultimo che la vita del giovane potesse essere salvata. Purtroppo così non è stato e in questi terribili momenti non possiamo che manifestare la nostra immensa tristezza e condividere la sofferenza con tutti coloro che gli hanno voluto bene. Assisi ha perso un ragazzo stimatissimo, conosciuto da tutti, impegnato nella vita e attivo nelle associazioni; lo piangono, oltre ai familiari, tantissimi giovani e amici. Una tragedia che ci ha sconvolti e possiamo solo essere vicini con tutto il nostro affetto e la nostra partecipazione a chi ora soffre un dolore indicibile.” Cordoglio anche dal mondo del Calendimaggio: “La Nobilissima Parte de Sopra ricorda il suo figlio Davide, che ci ha prematuramente lasciato e si unisce al dolore della famiglia a cui esprime la sua più grande vicinanza”, si legge nella pagina della Parte nli. “Oggi è un giorno molto triste dove Assisi piange un suo figlio, il rosso e il blu si stringono in un grande abbraccio intorno alla famiglia Piampiano. Antonello, Catia, Valeria, la Magnifica Parte de Sotto fa a tutti voi le più sentite condoglianze”, il messaggio sulla pagina della Parte rossa.

