Addio a Vittorio Pulcinelli, altra ‘colonna portante’ della comunità di Santa Maria

Il cordoglio di Aido Umbria, che ha dato la notizia della scomparsa

3 Aprile 2026 Cronaca 1059

Addio a Vittorio Pulcinelli, altra ‘colonna portante’ della comunità di Santa Maria

Santa Maria degli Angeli piange Vittorio Pulcinelli, per anni attivo nell’Aido comunale. Ne dà notizia AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule) Umbria, ricordando che lo scomparso “è stato l’anima del nostro gruppo comunale per oltre quarantacinque anni. Sempre instancabile, competente, battagliero e convinto fino alla fine nel profondo del suo animo che la solidarietà e la capacità di donare sono le qualità più importanti dell’essere umano. A lui e ad altri pionieri illuminati dobbiamo la sperimentazione e la realizzazione del Progetto Nazionale “Una Scelta in Comune” che permette ai cittadini maggiorenni di registrare la propria volontà di donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, firmando un semplice modulo presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza”.

“Senza il suo impegno, la sua lucidità e la sua caparbietà una grande istituzione come AIDO non sarebbe quella che è. Senza il suo esempio tutti noi non saremmo quello che siamo. Vittorio Pulcinelli ci lascia un ricordo indelebile e una grande eredità da portare avanti. Ci uniamo tutti al dolore della sua famiglia, dei volontari di AIDO e di tutti quelli che lo hanno amato e stimato”.

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