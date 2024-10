Addio ad Emilio Angeletti: morto a 81 anni lo storico custode dello stadio degli Ulivi

L’amministrazione comunale di Assisi esprime profondo cordoglio per la scomparsa Emilio Angeletti, 81 anni, personaggio storico del calcio locale e molto amato dalla città anche per il grande impegno nella cura e nella custodia dello stadio degli Ulivi “Enzo Boccacci”.

Una esistenza dedicata al mondo del pallone quella di Emilio Angeletti: nel 1970 aveva iniziato come magazziniere nell’Assisi Calcio, nel 1984 insieme a padre Marcello Falini, Alberto Rosi e Giuseppe Chiavini ha fondato l’Ascesi settore giovanile. Poi sono arrivate le collaborazioni con società professionistiche, tra cui il Perugia dell’epoca di Luciano Gaucci nel settore giovanile. Su Assisi Sport il nostro ricordo integrale.

Nel mese di marzo scorso il sindaco e l’intero consiglio comunale gli hanno voluto consegnare una targa per ringraziarlo della sua attività a favore del mondo del pallone e dei ragazzi che si sono cimentati nello sport. In quella occasione Emilio Angeletti, commosso per il riconoscimento, ha ricordato alcuni eventi e aneddoti della sua vita e della sua militanza nel pianeta rossoblu, allevando intere generazioni di giovani. Il sindaco a nome personale e della comunità intera esprime vicinanza ai familiari in questo momento di dolore.

Cordoglio anche dal consigliere regionale Stefano Pastorelli: “Emilio Amgeletti è stato una figura centrale nel calcio cittadino, una presenza costante che ha contribuito non solo alla cura dello stadio ma anche alla crescita delle nuove generazioni sportive. Il suo amore per il calcio e la dedizione al servizio della nostra comunità sono stati un esempio di passione e impegno. Ricordo con affetto la sua capacità di entrare in sintonia con i giovani, di guidarli e sostenerli, infondendo in loro non solo abilità sportive, ma anche valori di disciplina, rispetto e umanità”.

Alla famiglia, tra cui i figli Mauro e Alessandro, le condoglianze di tutto il nostro gruppo editoriale.

