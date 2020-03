Aggredisce gli agenti con una spranga, 35enne denunciata dalla Polizia di Stato di Assisi per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, visto che con la stessa ‘arma’ ha danneggiato la volante.

Il personale del Commissariato di Assisi – si legge in una nota della Questura – ha denunciato una donna di Bastia Umbra per il reato di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Nelle prime ore del pomeriggio di qualche giorno fa una pattuglia del Commissariato di Assisi, impegnata in servizio di controllo del territorio, è stata inviata dalla propria Sala Operativa presso un quartiere di Bastia Umbra, a seguito di una richiesta di intervento di un uomo il quale lamentava la presenza di ragazzi che con schiamazzi molesti disturbavano la quiete del circondario.

Appena giunti sul posto gli agenti venivano aggrediti da una donna, identificata poi come la figlia del richiedente l’intervento, la quale brandendo un oggetto contundente, e nello specifico una spranga, si avventava sugli operatori e sull’autovettura di servizio cercando di colpirli. La velocità di gestione della situazione degli agenti, aiutati anche dal padre della ragazza, ha consentito di neutralizzare il comportamento lesivo della giovane donna riuscendo a limitare anche i danni all’autovettura.

Una volta messa in sicurezza e privata dell’oggetto contundente in uso uomo, la donna veniva affidata alle cure degli operatori sanitari del 118 immediatamente allertati ed intervenuti sul posto. Nel contempo la 35enne e incensurata veniva indagata in stato di libertà per il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e deferita all’Autorità Giudiziaria.

A seguito dell’intervento gli agenti non riportavano lesioni.