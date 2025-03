Aggredisce un minorenne fuori da scuola: denunciato un 19enne

Lo ha aspettato fuori dalla scuola per poi colpirlo, apparentemente per una lite che vedeva coinvolto il fratellino anch’egli minorenne, al volto: la vittima è un minorenne, l’aggressore – denunciato per lesioni personali – un diciannovenne, italiano, come detto fratello di un compagno di classe della persona offesa. Lo studente è dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale, riportando una lesione all’occhio e all’orecchio.

A rintracciare il poco più che maggiorenne e a denunciarlo – si legge in una nota della Questura – il personale della Polizia di Stato del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore Francesca Di Luca a seguito di querela presentata dalla persona offesa, appunto il minorenne. Il giovanissimo, negli uffici del commissariato, ha riferito ai poliziotti che qualche giorno prima, all’uscita dal proprio istituto scolastico, situato a Santa Maria degli Angeli, è stato avvicinato dal fratello di un compagno di classe che, senza motivo, lo ha più volte colpito violentemente al volto. Il minore ha poi raccontato agli agenti che il 19enne si sarebbe giustificato adducendo quale motivo una presunta lite avvenuta tra il fratello di quest’ultimo e la vittima. Come detto a causa delle percosse, il minore è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del locale nosocomio che gli hanno diagnosticato lesioni all’occhio e all’orecchio giudicate guaribili in due giorni. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, i poliziotti hanno deferito il 19enne alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di lesioni personali.

