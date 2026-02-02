Al via la consegna di kit per la raccolta differenziata per il 2026

A via la prossima settimana la consegna dei kit per la raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Assisi. Si tratta dei sacchi blu (carta), gialli (plastica) e grigi (indifferenziato), utili per l’intero anno 2026, per il ritiro porta a porta dell’immondizia. I cittadini residenti nel territorio comunale, con utenze regolarmente registrate, devono recarsi presso la stazione ecologica di Ponte Rosso per ritirare il materiale nell’arco temporale indicato per ogni specifica frazione. La distribuzione viene effettuata nei mesi di febbraio e marzo ed è rivolta esclusivamente alle utenze domestiche delle cosiddette Zone 1, 2, 3 e 4, servite cioè dalla raccolta differenziata porta a porta e non dotate di cassonetti o mastelli.

La consegna dei kit per la raccolta differenziata avverrà tramite personale di ECE Srl Unipersonale (Ecocave), gestore del servizio, dal lunedì al sabato, negli orari di apertura della stazione ecologica, secondo il seguente calendario: Petrignano dal 2 al 7 febbraio; Palazzo, Tordibetto e Torchiagina dal 9 al 14 febbraio; Santa Maria degli Angeli Zona 1 dal 16 al 21 febbraio; Santa Maria degli Angeli Zona 2 e Tordandrea dal 23 febbraio al 28 marzo; Rivotorto e zona Ivancich dal 2 al 7 marzo; Castelnuovo, Viole e Capodacqua dal 9 al 14 marzo; Rocca Sant’Angelo, San Gregorio, Mora, Sterpeto, Pianello e altre zone servite dal servizio porta a porta e non espressamente indicate dal 16 al 28 marzo. Si ricorda che la stazione ecologica è aperta nei seguenti giorni e orari: lunedì 7:30 -12:30; martedì 7:30 – 12:30 e 15:00 – 17:00; mercoledì chiuso; giovedì 7:30 -12:30 e 15:00 – 17:00; venerdì 7:30 – 12:30; sabato 8:00 – 12:30 e 15:00 – 18:00; domenica chiuso.

Per le nuove utenze, dopo l’iscrizione all’ufficio tributi del Comune, è necessaria la registrazione al servizio attraverso il numero verde dedicato 800 010 683 (tasto 5) oppure inviando una mail al seguente indirizzo: ecocentro.assisi@gmail.com, con oggetto proprio la richiesta di sacchi porta a porta, nome e indirizzo della nuova utenza. Per ulteriori informazioni è possibile cliccare qui.

