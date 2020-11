Allarme bomba in banca dopo una telefonata: era una “finta” (FOTO+VIDEO)

Falso allarme bomba in banca a Santa Maria degli Angeli: dopo l’allarme di stamattina, poco dopo le 9.30, le ricerche degli artificieri hanno dato esito negativo. La conferma arriva dalle forze dell’ordine sul posto.

La banca interessata dal falso allarme bomba è Unicredit, in piazza a Santa Maria degli Angeli. Sul posto varie pattuglie di polizia (guidate dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca), carabinieri (agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli) e vigili urbani (comandante Antonio Gentili. Secondo le prime informazioni raccolte da AssisiNews, sarebbe arrivata una telefonata anonima all’Unicredit di Piazza Garibaldi, che avrebbe fatto scattare tutte le procedure di sicurezza. (Continua dopo il video)

Dopo l’allarme bomba in banca, traffico chiuso in via Patrono d’Italia, in via Becchetti e in via De Gasperi con i negozianti e gli abitanti limitrofi invitati ad abbandonare le sedi. L’allarme quando erano da poco passate le 9.30 di oggi martedì 10 novembre. Diversi i curiosi scesi in piazza e indagini da subito in corso. Sul posto anche il sindaco, Stefania Proietti: “Speriamo che tutto si risolva per il meglio, ma se fosse solo uno ‘scherzo’, sarebbe un gesto di pessimo gusto tanto più in un momento critico come questo”, la breve dichiarazione della prima cittadina.

E alla fine, dopo l’ampio spiegamento di forze e la chiusura di tutta la zona, gli artificieri non sono riusciti a trovare nulla, con conseguente esito negativo. Ora continuano le indagini per accertare i responsabili.

(Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore)