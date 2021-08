Ammassi di rifiuti alle campane del vetro, accade a Santa Maria degli Angeli

Ammassi di sporcizia al di fuori della campane del vetro, una cosa brutta da vedere agli occhi che non giova alla città e al territorio. Accade di nuovo a Santa Maria degli Angeli. In molti, spesso per maleducazione incuranti del bene comune territoriale, lasciano al di fuori dei contenitori per il vetro il materiale giacente a terra.

In questo caso però, da verifiche effettuate dopo le segnalazioni pervenute, le campane del vetro in questione sarebbero piene e non si riuscirebbe ad inserire le bottiglie dentro alle stesse perché andrebbero svuotate.

La segnalazione da parte di alcuni cittadini riguarda via Gabriele D’Annunzio, in uno dei parcheggi adiacenti alla carreggiata, e nei pressi di via Raffaello, nei pressi del centro commerciale. Una brutta abitudine che non passa, ancora più deturpante in queste belle giornate estive di sole. Urgono controlli e verifiche.

