Anagrafe nazionale, c’è anche il Comune di Assisi: possibile scaricare gratis i certificati

Anche il Comune di Assisi fa parte dell’Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) e da oggi è possibile scaricare i certificati on line attraverso la piattaforma dedicata. È attivo infatti anche per i cittadini di Assisi il servizio che consente di ottenere i certificati anagrafici digitali, in materia autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche attraverso l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it

È possibile scaricare 14 tipi di certificati a nome proprio o anche per un componente del nucleo familiare e ancora in forma contestuale senza recarsi allo sportello del proprio Comune. I cittadini iscritti all’anagrafe potranno scaricare 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello. I certificati che si possono avere via on line sono i seguenti: nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza Aire, stato civile, stato di famiglia, residenza in convivenza, stato di famiglia Aire, stato di famiglia con rapporto di parentela, stato libero, anagrafico di unione civile, contratto di convivenza.

Come procedere? È molto semplice. Si accede al portale dell’Anagrafe nazionale attraverso la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS), si clicca sulla sezione dedicata ai servizi per i cittadini e si compila la richiesta del certificato che viene anche mostrato in anteprima per la verifica dei dati e alla fine si può scaricare in formato pdf o riceverlo via mail. “Il Comune di Assisi – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti – è inserito nell’Anpr già dal 2019, appena istituita la banca dati generale che ha l’obiettivo di semplificare e velocizzare i servizi demografici e quindi dare risposte in tempi certi e rapidi ai cittadini, alle imprese, agli enti. Insomma basta un semplice click e si possono consultare e scaricare certificati senza recarsi presso gli uffici. Resta in funzione il numero unico del Servizio Anagrafe (075 8138700), istituito la scorsa estate per fornire informazioni e smistare le domande dei cittadini al fine di garantire risposte veloci ai cittadini”.

“Nei prossimi giorni come amministrazione comunale – ha aggiunto il sindaco – metteremo in campo una campagna comunicativa, utilizzando il sito internet e i social per spiegare nel dettaglio il funzionale dell’Anagrafe nazionale. Anche il Digipass può essere di sostegno per questo tipo di servizio, infatti dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, il sabato solo la mattina) e su appuntamento (al numero telefonico 075/8138448) assistenti saranno a disposizione dei cittadini per scaricare i certificati e per ogni altra evenienza legata alla tecnologia”.

