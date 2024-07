Area verde di Santa Maria degli Angeli non ancora realizzata ma già vandalizzata (foto)

Scritte indelebili e incisioni sul legno nuovo. L’area verde attrezzata di Santa Maria degli Angeli – non ancora terminata e inaugurata – è stata già vandalizzata. La redazione di Assisi News, giunta sul posto per osservare lo stato dell’installazione, ha subito riportato quanto accaduto alle strutture installate, che erano state delimitate con il nastro di protezione per evitarne l’accesso.

Ciò non ha fermato però i vandali che hanno rimosso il nastro per accedere al gazebo in legno e rovinare il complesso. Come già riportato, danni al tavolo di legno che è stato inciso con iniziali e numeri e colorato con scritte realizzati con un pennarello nero indelebile. Vandalizzata con numeri e scritte anche la scacchiera presente sul tavolo.

Un atto che lascia sgomenti i cittadini che va a danneggiare un’area, non ancora allestita, tanto voluta dall’amministrazione e dalla comunità della zona. Un parco per far divertire i bambini e per consentire di praticare attività fisica all’aperto con strutture ad hoc in parte già da rifare o comunque sistemare, con ulteriore aggravio di spesa.

La nuova area verde di Santa Maria degli Angeli, situata nella zona Portali, sarà dotata di illuminazione, giochi per bambini e spazio fitness all’aperto. L’allestimento del parco è iniziato i primi giorni di luglio e, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, si procederà poi con la riqualificazione della pubblica illuminazione sostituendo i pali e l’impianto nuove luci tutti a led. I giochi che sono in via di installazione sono stati scelti direttamente dai bambini e dai ragazzi che abitano nella zona dei Portali a seguito di un incontro con i cittadini e si tratta, fra l’altro, di un’altalena, una torretta e impianti a molla. Sarà inoltre installata l’attrezzatura per fitness all’aperto, una fontanella per l’approvvigionamento di acqua pubblica e riqualificato il verde.

