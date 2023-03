Assisi Capitale Italiana della Cultura 2025, presentato il dossier di candidatura: dita incrociate per la vittoria (foto+video)

È in corso la presentazione del dossier Assisi Capitale Italiana della Cultura 2025, che – con lo slogan Creature e Creatori – è stata ‘creata’ da un comitato scientifico guidato da Joseph Grima, già mente dietro Matera 2019, sostenuto da circa 270 realtà associative non solo assisane ma anche dell’intero comprensorio e delle città gemellate. La vincitrice sarà annunciata a fine mese. (Continua dopo il video – link diretto)

Alla ‘giuria’, per bocca di Grima, del sindaco Stefania Proietti e dell’assessore Veronica Cavallucci, ma anche del sindaco dei ragazzi Benedetta Battistelli, è stato presentato il progetto Assisi Capitale Italiana della Cultura 2025, in cui le varie realtà “proporranno dal basso una visione di Città come comunità che si riunisce e si salda nei suoi valori universali“, puntando su Assisi quale “luogo simbolico della convergenza fra uomo, spiritualità e cultura“, inserito dal 2000 “nella lista dei luoghi protetti appartenenti al Patrimonio Mondiale. Assisi è un luogo cardinale nell’identità e nella storia del nostro Paese. È qui che per mano di Francesco vengono scritti – esattamente otto secoli prima del 2025 – i primi versi in lingua italiana; è anche il luogo simbolico, più di qualsiasi altro, dei valori che costituiscono le fondamenta etiche e morali dell’Italia Nel 2025 verrà celebrato l’ottavo centenario del Cantico, riconosciuto come il testo poetico più antico della letteratura italiana di cui si conosca l’autore. Pertanto possiamo affermare che nel 2025 ricorrerà anche l’otto centenario della letteratura italiana“.

“È il momento di dare al mondo il tempo profondo di Assisi… È il momento riconoscere Assisi come capitale… La cultura è qualcosa di magico, che avviene in certi luoghi e per certi motivi… Io credo che sia giunto il momento di Assisi, perché è un luogo in cui la cultura diventa veicolo di unificazione e accoglienza…”, le parole di Grima prima della presentazione. Per il sindaco Proietti invece, Assisi deve vincere “Perché è rivoluzionaria e libertà… Il Cantico di San Francesco è il nostro palinsesto, per fare di Assisi quella capitale di valori e centro culturale che di fatto la nostra città già è… in una forma moderna e contemporanea, guardando avanti…“. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

